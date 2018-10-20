Samsunspor, taraftar sayısında rekor bekliyor

TFF 2. Lig'de son 5 maçını kazanarak yoluna devam eden Samsunspor, Pazar günü saat 19.00'da kendi sahasında ligin iddialı takımlarından Kastamonuspor 1966'yı ağırlayacak. Karşılaşma öncesinde açıklama yayımlayan Samsunspor Yönetim Kurulu, taraftarları iş birliği ve sağduyuya davet ederek, taraftar rekoru kırmak istediklerini ifade ettiler.

Samsunspor Yönetim Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Değerli Samsunspor Taraftarları, şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Yarın oynayacağımız Kastamonuspor 1966 maçında en büyük destekçimiz yine siz olacaksınız. Samsunspor'u hiç bir zaman yalnız bırakmadınız; yarın da Yeni 19 Mayıs Stadyumunu dolduracağınızdan hiç şüphemiz yok. Bu noktada önemli bir uyarımız olacak. Maç günü oluşabilecek yoğunluğun önüne geçebilmek adına biletlerinizi bugünden almanızı önemle hatırlatmak isteriz. Bugün gerek şehir içinde gerekse de stadyumdaki satış noktalarımızdan biletlerinizi temin edebilirsiniz. Son olarak çok önemli bir konuya daha değinmek istiyoruz. Bilet gişelerindeki süreci hızlandırmak için taraftarlarımızın yanlarında TC kimlik numaralarını ve isimlerini hazır bulundurmalarını rica ediyoruz. Toplu bilet alacak kişilerin isim listelerini yazılı biçimde gişedeki görevlilere vermeleri işleyişi son derece hızlandıracaktır. Bu konularda taraftarımızın işbirliğine ve sağduyusuna güveniyoruz. Taraftar rekoru için hepinizi 19 Mayıs Stadyumuna bekliyoruz.”