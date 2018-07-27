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27 Temmuz 2018 17:03

Samsunspor taraftarına müjde

Samsun Büyükşehir Belediyesi SAMULAŞ A.

Samsunspor taraftarına müjde

27 Temmuz 2018 17:03

Ş. ile Samsunspor arasında imzalanan anlaşmayla Samsunspor kulübü personelleri ve altyapıda oynayan futbolcular, kulübe olan ulaşımlarını SAMULAŞ tarafından işletilen raylı sistemle ücretsiz olarak sağlayacak. Maç günü taraftarlar da ücretsiz seyahat edebilecek.


Samsunspor, taraftarlarını sevindirecek bir anlaşmaya imza attı. SAMULAŞ ile yapılan anlaşmada kırmızı-beyazlı taraftarlar maç günü stada ulaşmak için kullanacakları raylı sistem ücretsiz olacak. Ayrıntıları içeren sözleşme Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin ve Samsunspor Başkanı İsmail Uyanık tarafından Büyükşehir Belediyesinde imzalandı. Samsunspor Kulübünün iç saha maçlarının olduğu günlerde maça gidecek olan taraftarlar ücretsiz ulaşım imkanına kavuştu. Maça gidecek olan taraftarlar paso lig kartlarını göstermeleri durumunda o gün için ücret ödemeyecekler. Aynı şekilde maç için görevlendirilen Samsunspor personeli de kulüpten alacakları tanıtım kartı ile aynı imkanlardan yararlanabilecek. Sözleşme ile SAMULAŞ A.Ş. Samsunspor’un ’Kent İçi Ulaşım Sponsoru’ olacak. Sözleşmenin imzalanmasından sonra bir açıklama yapan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, "Samsun’un önemli markası ve sevdası olan kulübümüz için ne yapsak az. Bu kulübü ayakta tutan en önemli güç tabii ki vefakar taraftarlarımız. Onların sevgisi ve desteği çok önemli. Biz de bu sözleşme çerçevesinde, soğuk, sıcak demeden dişinden tırnağından artırdığı paralarla takımı desteklemeye çalışan taraftarlarımızı biraz olsun rahatlatmak istedik. Başkanımız İsmail Uyanık Bey ve yönetimini desteklemeye devam edeceğiz. Samsunsporumuzu güzel günler bekliyor" şeklinde konuştu.




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