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23 Aralık 2017 11:15

Samsunspor, Ümraniyespor’u ilk kez yenmeye çalışacak

SAMSUN (İHA) – Mali sıkıntılar ile boğuşan Samsunspor, 3.

Samsunspor, Ümraniyespor’u ilk kez yenmeye çalışacak

23 Aralık 2017 11:15

randevuya çıkacağı Ümraniyespor’u tarihinde ilk kez yenebilmek için sahaya çıkacak.


TFF 1. Lig’in 17. haftasında Ümraniyespor ve Samsunspor resmi müsabakalarda 3. kez birbirlerine rakip olacak. Bu 2 takım daha önce 2016-2017 sezonunda 2 kez karşı karşıya geldi. 4 Aralık 2016’da İstanbul’da oynanan karşılaşmayı Ümraniyespor, 1-0 kazandı. 28 Nisan’da Samsun’da oynanan karşılaşma ise 2-2’lik beraberlikle sonuçlandı. Samsunspor oynadığı 2 maçta da rakibine üstünlük kuramazken, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.


Ligde geride kalan 16 haftada Ümraniyespor aldığı 29 puanla maç eksiğiyle 3. sırada yer alıyor. Samsunspor ise 16 maçta 19 puan toplayarak, küme düşme hattının üstünde bulunuyor. Ümraniyespor 16 karşılaşmada 8 galibiyet, 5 berberlik ve 3 mağlubiyet alırken, 22 gol attı 15 gol yedi. Samsunspor ise 4 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Samsunspor attığı 14 golle ligin en az gol atan 2. takımı konumunda bulunurken, kalesinde ise 18 gol gördü.


Öte yandan sportif ve mali anlamda sıkıntılı günler geçiren Samsunspor’da futbolcular yönetimi protesto etmek için daha önceden planlanan seyahat programını bozdu. Takım olarak karar alan futbolcular, Cumartesi günü saat 10.00’daki uçağa binmeyerek alacaklarının verilmesini istediler. Futbolcular, sorunların çözülmesi halinde akşam 18.45 İstanbul uçağına binerek Ümraniyespor maçını oynamak için İstanbu’a gidecekler.


Pazar günü saat 13.00’te Ümraniye İlçe Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.




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