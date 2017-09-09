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09 Eylül 2017 16:11

Samsunspor ve Bş.Bld. Erzurumspor ilk randevularına çıkacak

TFF 1.

Samsunspor ve Bş.Bld. Erzurumspor ilk randevularına çıkacak

09 Eylül 2017 16:11

Lig’in 4. haftasında Rize’de karşılaşacak olan Bş.Bld. Erzurumspor ve Samsunspor, tarihlerinde ilk kez birbirlerine rakip olacak.


İlk defa karşı karşıya gelecek 2 takım da yeni sezona Süper Lig parolasıyla girdi. Birçok transfer yapan iki takım da ilk 3 haftada 4 puan toplayabildi. Samsunspor, ilk hafta oynadığı Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü ile sahasında 0-0 berabere kalırken, deplasmanda Manisaspor’u 1-0 yendi. 3. haftada ise sahasında Adana Demirspor’a 1-0 kaybetti. Bş.Bld. Erzurumspor da ilk hafta deplasmanda Ankaragücü ile golsüz berabere kaldı. 2. haftada sahasında Balıkesirspor’u 4-3 yenen Dadaşlar, 3. haftada Rizespor’a deplasmanda 2-0 mağlup oldu.


Pazar günü saat 17.00’de Çaykur Didi Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı hakem Abdullah Yılmaz yönetecek.




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