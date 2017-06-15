Samsunspor’da 3 futbolcu yarın imzalıyor

TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor’un kadrosunda bulunan 16 futbolcu ise 1 Haziran itibariyle serbest oyuncu konumuna girmiş, kadroda 3’ü yabancı 8 futbolcu kalmıştı.

Samsunspor’da Abdülkerim Bardakçı, Canberk Aydın, Caner Koca, Distel Zola, Eldin Adiloviç, Ercan Yazıcı, Ekram Reşmen, Famoussa Kone, Fatih Kılıçkaya, Furkan Köse, Gökay İravul, Hasan Kılıç, Murat Gürbüzerol, Mustafa Sevgi, Ousmane N’diaye ve Vedat Bora serbest kalmıştı. Kırmızı-beyazlı ekip geçen günlerde Kayserispor’da kiralık olarak forma giyen Ekram Reşmen ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştı. Samsunspor, yarın da adı Süper Lig ekipleriyle geçen Ercan Yazıcı, kaleci Furkan Köse ve geçen sezon Alanyaspor’dan kiralanan Gökay İravul ile 2 yıllık sözleşme imzalayacak.

“3 oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzalanacak, yabancılar gidecek”

Transfer çalışmaları hakkında bilgiler veren Coşkun Zeren, “Yarın bir aksilik olmazsa Ercan Yazıcı, Gökay İravul ve Furkan Köse ile yeni sözleşme imzalayacağız. Bu oyuncularla anlaştık. Gökay’da yarın Samsun’da olacak. Bu 3 oyuncuyla Samsun’da sözleşme imzalayacağız. Erkam Reşmen ile de 2 yıllık sözleşme imzalamıştık. Şu ana kadar 4 oyuncuyla anlaşmış olduk. Biz bütün yabancı futbolculara devam etmek istemediğimizi bildirdik. Hiçbir yabancı futbolcumuzla devam etmeyeceğiz. Bir tek Adiloviç ile Kone durumu net değil. Kone, Göztepe’nin oyuncusu. Kone’yi önümüzdeki sezonda da takımımızda görmek istiyoruz. Göztepe ile bu transfer hakkında görüşmelerimiz sürüyor. Diğer yabancı oyuncularla kesin olarak yolumuza devam etmeyeceğiz. Alpay Özalan hocamız, transferler için İstanbul’da çalışıyor. Transferlerde ortak bir istişare içerisinde çalışıyoruz. Yabancı transferleri, iç transferin ardından bitireceğiz. 3 futbolcuyla da 2 yıllık sözleşme imzalayacağız” dedi.

Samsunspor, sözleşmesi biten bazı oyuncularıyla görüşmelere devam ediyor.