Samsunspor’da Coşkun Zeren geri döndü

TFF 1. Lig takımlarından Samsunspor, Cumartesi günü İstanbulspor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını Nuri Asan Tesislerinde yaptığı çalışma ile sürdürdü. Antrenmana sezon başında görevi bırakan bugün tekrar göreve gelen Sportif Direktör Coşkun Zeren de katıldı. Takımın son durumu hakkında Teknik Direktör Engin İpekoğlu’ndan bilgi alan Zeren, antrenman öncesinde açıklamalarda bulundu.

“Geçen sezon üzerimizden silindir geçti”

Görevi bırakma ve tekrar gelme sürecini değerlendiren Coşkun Zeren, “Dün başkan ve yöneticilerle bir görüşmemiz oldu. Mevzu Samsunspor olunca ‘hayır’ deme şansımız olmuyor. Arkadaşlarımızı bu mücadele içerisinde tekrar yalnız bırakmak istemedim. Bugünden itibaren Samsunspor’da tekrar göreve başladım. Geçen sene çok zor bir yıl geçirmiştik. Neredeyse üzerimizden silindir geçmişti. Sezon bittiğinde kendi adıma bir tükenmişlik sendromu yaşamıştım. Durum böyle olunca da ayrılmamım doğru olacağını düşündüm. Çünkü o moral ve motivasyonu götürebileceğimi görmedim. Bunun için ayrıldım. Aradan 3-4 ay geçti. Takımı yalnız bırakmanın doğru olmadığını gördük ve tekrar burada olduk” dedi.

“Başarıya inanmasak burada işimiz olmazdı”

Bundan sonraki dönemdeki çalışma planı hakkında da bilgiler veren Zeren, “Ayrılışımın Samaras ya da Alpay Özalan ile bir alakası yok. Geçen sezon bittiğinde 1 yıl daha devam edecek gücü kendimde bulmadım. Samsunspor gibi kulüplerde faydan olmayacağını hissedersen, zararın olur. O zararı kulübe vermek istemedim. O dönemde mental olarak bitmiştim. Şimdi tekrar geri döndüm. Bundan sonraki dönemde tekrar oyuncularla beraber bir yola çıkacağız. Sezona biraz sıkıntılı başladık. Bazı oyunculardan istediğimiz performansı alamadık. Engin İpekoğlu göreve geldikten sonra takım çok farklı bir havaya büründü. Bundan sonra her şey çok daha güzel olacaktır. Kimsenin bir endişesi olmasın. Bundan sonraki haftalarda hem yerli hem de yabancı oyuncuların performansı giderek artacaktır. Herkes buna inanıyor. Zaten inanmasak burada işimiz olmazdı” diye konuştu.

Antrenman notları

Kırmızı-beyazlı futbolcular, günü tek antrenmanla geçirdi. Düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5’e 2 top kapma ve koordinasyon çalışmasıyla devam etti. Pas ve orta çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik çalışmanın ardından yarı sahada yapılan çift kale maçla sona erdi. Sakatlıkları bulunan Larbi ve Angan antrenmana katılmazken, diğer futbolcular çalışmalara katıldı.