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20 Kasım 2017 12:40

Samsunspor’da durmak yok

Samsunspor, TFF 1.

Samsunspor’da durmak yok

20 Kasım 2017 12:40

Lig’in 13. haftasında deplasmanda oynayacağı İstanbulspor maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.


Adanaspor ile dün kendi evinde karşı karşıya gelen Samsunspor, golsüz berabere kalarak karşılaşmadan 1 puanla ayrılmıştı. Maçın ardından izin yapmayan futbolcular, bu sabah bir çalışma yaptı. Nuri Asan Tesisleri’nde, Teknik Direktör Engin İpekoğlu nezaretinde yapılan idmanda ısınma hareketlerinin ardından çift kale maç oynandı.


Kırmızı-beyazlı ekip bu hafta cumartesi günü deplasmanda İstanbulspor’a konuk olacak.




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