Samsunspor’da durmak yok

Lig’in 13. haftasında deplasmanda oynayacağı İstanbulspor maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Adanaspor ile dün kendi evinde karşı karşıya gelen Samsunspor, golsüz berabere kalarak karşılaşmadan 1 puanla ayrılmıştı. Maçın ardından izin yapmayan futbolcular, bu sabah bir çalışma yaptı. Nuri Asan Tesisleri’nde, Teknik Direktör Engin İpekoğlu nezaretinde yapılan idmanda ısınma hareketlerinin ardından çift kale maç oynandı.

Kırmızı-beyazlı ekip bu hafta cumartesi günü deplasmanda İstanbulspor’a konuk olacak.