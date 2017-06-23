Samsunspor’da Erkurt Tutu tekrar başkan seçildi

Samsunspor Kulübü Derneği’nin ertelenen olağan genel kurulu, Samsun Büyükşehir Belediyesi Atakum Kültür ve Sanat Merkezi’nde çoğunluğa bakılmadan gerçekleşti. Genel kurul, divan heyetinin oluşturulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Divan kurulunun oluşmasından sonra söz alan Başkan Erkurt Tutu, “Çok iyi bir teknik direktör ile anlaşma sağladık. Teknik Direktörümüz Alpay Özalan bu ligi tanıyan ve futbolcularla iyi ilişkiler kurabilen bir hoca. Onun yönetiminde hedefimize ulaşacağımızı tahmin ediyorum. İnşallah yeni stadımızla birlikte daha güzel günler göreceğiz. Olimpiyatların Samsun’da olması takımımız için de bir fırsat” dedi.

Kongrede söz alan AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş da yeni statta Samsunspor’un bir hazırlık maçı oynayarak açılış yapacağını söyledi.

Konuşmaların ardından kongre yönetim kurulu faaliyet raporu, kesin hesap ve tahmini bütçeler ile denetleme kurulu raporlarının okunmasıyla devam etti. Okunan raporların ardından, raporların ayrı ayrı müzakeresi ve ibrası gerçekleşti. Daha sonra dernek organlarının seçimi gerçekleşti. 844 delegeden 110 delegenin oy kullandığı seçimde Başkan Tutu, bütün oyları alarak 2 yıllığına tekrar başkan seçildi.

Seçimlerden sonra kongre dilek ve temennilerle devam etti. Kulüp üyesi Resul Akçay, Samsunspor kuruluş tarihinin 1965’den 1927’e çekilmesi için önerge verildi. Yeni yönetim kurulu önergeyi araştırmak için görevlendirildi. Taraftarlar ise yeni statta Türkiye Kupası Finali’nin oynanmamasını istediklerini söyledi.

Başkan seçildikten sonra son kez söz alan Başkan Tutu, kongreye katılan herkese teşekkür etti.

Samsunspor Yeni Yönetim Kurulu’nda şu isimler yer aldı:

"Erkurt Tutu, Ömer Çoruh, Rüştü Arapoğlu, İbrahim Çevik, Metin Ateş, Serhat Kurt, Eyüh Altuncu, Hakan Özcan, Fikret Yalçın, Ömür Tekin, Murat Yıldız, Abdurrahman Güngör, Adem Yazıcı, Serdar Ölmez, Ahmet Bülent Günen."