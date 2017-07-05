Samsunspor’da eski yabancılar ile yollar ayrıldı

Transfer sezonunun hızlı takımlarından Samsunspor, bir yandan transfer yaparken bir yandan da gelecek sezonda takımda düşünmediği oyuncuların sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshediyor. Geçen sezon kadroda bulunan yabancılardan Distel Zola, Eldin Adiloviç, Famoussa Kone ve Ousmane N’Diaye’nin sözleşmesi sona ermiş ve takımdan ayrılmıştı. Kırmızı-beyazlı ekip, takımla 1 yıllık daha sözleşmeleri bulunan Jeroen Lumu, Kevin Brands ve Tom Muyters’e de kendilerine takım bulması gerektiğini söylemişti.

Bugün açıklamalarda bulunan Sportif Direktör Coşkun Zeren, yabancılarla ayrılma konusunda pürüz olmadığını belirterek, “Geçen seneden sözleşmeleri devam eden futbolcular ile gerekli görüşmeleri yaptık. Kevin Brands ve Lumu ile anlaşmaları yaptık. Sadece Tom Muyters’le olan durumumuz kesinleşmedi. Tom ile de yakın zamanda anlaşma imzalayarak sözleşmeyi karşılıklı olarak fes edeceğiz. Yabancılardan zorluk çıkartan olmadı. Zaten sezon sonunda bu futbolcularla anlaşıp, vedalaşmıştık. Futbolcularda kalma istediği gibi bir şey söz konusu değil. Yeni gelecek olan yabancı transferlerle alakalı çalışmalarımız da sürüyor” dedi.

1. kamp Erzurum’da sürüyor

TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, yeni sezon hazırlıklarını Erzurum’da konakladığı otelin sahasında geçiriyor. Teknik Direktör Alpay Özalan yönetiminde çalışan kırımızı-beyazlılar, Özalan antrenörlük kursuna gittiğinde ise yardımcılar tarafından çalıştırılıyor. Samsunspor’un 1. kamp dönemi 15 Temmuz’da sona erecek.