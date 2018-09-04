Diğer
Kategoriler
04 Eylül 2018 14:02

Samsunspor’da hedef ilk yarıyı lider bitirmek

Samsunspor Teknik Direktörü Taner Taşkın, kendisine uzak hedefler koymadığını, lige maç maç bakıp ilk yarıyı lider bitirmek istediğini söyledi.

Samsunspor’da hedef ilk yarıyı lider bitirmek

04 Eylül 2018 14:02


Samsunspor Teknik Direktörü Taner Taşkın, Nuri Asan Tesisleri’nde basın toplantısı düzenledi. TFF 2. Lig Beyaz Grup’un ilk haftasında oynanan Amed Sportif Faaliyetler maçı ve gelecek beklentileri hakkında açıklamalarda bulunan Taner Taşkın, öncelikli hedeflerinin ilk yarıyı lider bitirmek olduğunu dile getirdi.



“İlk yarıyı lider bitirmek istiyorum”


Takıma ve kendisine uzak hedefler koymadığının altını çizen Taner Taşkın, “Kendime bir puan hedefi yapmıyorum. Kendime ve takımıma uzak hedefler koymuyorum. Hep yakın hedefler belirliyorum. Benim yakın hedefim ne? Gümüşhanespor maçı. Sadece o maçtan puan ya da puanlar çıkartmaya bakacağız. Maçlarımıza baktığımız zaman kağıt üzerinde ilk devre maçlarımız, ikinci devre maçlarından daha zor gözüküyor. Kağıt üzerindeki her şey doğru değildir. 9 deplasman, 8 iç saha maçı oynayacağız. Rakibimiz konumundaki birçok takımla deplasmanda karşılaşacağız. O yüzden ilk devre maçlarımız daha zor diyorum. İkinci devre lig fikstürümüz ise kağıt üzerinde daha avantajlı gözüküyor. Hem rakiplerimizle içeride oynayacağız. Hem 9 içeride, 8 dışarıda oynayacağız hem de mali zorluklar yüzünden transfer yapamayan ve zayıf diye gözüken Manisaspor ve Gaziantepspor ile deplasmanda maçlar oynayacağız. Böylece ikinci devre çok ciddi bir avantajımız olacak. İlk devre için bir hedefiniz var mı diye sorarsanız? ‘Lider bitirmek istiyorum’ derim. Eğer ligin ilk devresini lider bitirirsek, ikinci devre için yüzde 51 şanslıyız” dedi.


Cumartesi günü deplasmanda oynanacak Gümüşhanespor maçına da değinen Taşkın, “Gümüşhanespor takımı her sene ligi domine eden, lige damgasını vuran, 3 senedir çok ciddi paralar harcayan bir takım. İç sahada onlar da çok istekli ve coşkulu oynuyorlar. Özellikle bu ligde deplasmanlar çok kolay geçmiyor. Ama bizim de en son oynadığımız maçtaki oyun formatımız tamamen bu lige özgü, temaslı bir oyun vardı. Çok koşan, mücadele eden, coşkusu yüksek bir takım vardı. Zor bir maç olacak. İnşallah oradan istediğimiz bir netice ile döneceğimize inanıyorum” diye konuştu.


Teknik Direktör Taner Taşkın, açıklamaların ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAMSUN HABERLERİ
SAMSUN HAVA DURUMU
28
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç