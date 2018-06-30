Samsunspor’da imza şov sürüyor

Lig takımlarından Samsunspor, dış transferde İrfan Başaran, Erhan Kartal ve Ramazan Çevik ile sözleşme imzaladı.

Sezona yeni başkan ve yeni bir kadroyla ‘şampiyonluk’ parolasıyla giren Samsunspor, transfere hız kesmeden devam ediyor. Daha önce 4 futbolcuyla resmi sözleşme imzalayan kırmızı-beyazlılar, bugün de 3 oyuncuya imza attırdı. Geçen sezon Adana Demirspor’da oynayan Erhan Kartal ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı duyurulurken, 2017-2018 sezonunda Boluspor’da başarılı bir sezon geçiren İrfan Başaran ve Sakaryaspor’da forma giyen Ramazan Çevik de kendilerini 2 yıllığına Samsunspor’a bağlayan sözleşmeye imza attılar. Nuri Asan Tesisleri’nde gerçekleştirilen imza töreninde konuşan Çevik ve Başaran, Samsunspor’un başarısı için çaba sarf edeceklerini söylediler.

Başaran: “Samsunspor’un yeri Süper Lig’dir”

İmza töreninde konuşan deneyimli ofansif orta saha oyuncusu İrfan Başaran, “Burada çok samimi insanlar var. Kendimi evimde hissedeceğim bir ortam var. Samsunspor çok büyük bir camia. Bu formayı giyeceğim için gerçekten heyecanlı ve gururluyum. Daha önce de burayla anlaştım ama oynamak nasip olmadı. Samsunspor’un adı kağıt üzerinde Lig’de görülse bile Samsunspor’un yeri bu lig değildir. Samsunspor kesinlikle Süper Lig takımıdır. Bu hedefi de bu seneden itibaren başaracağız. Öncelikle bu ligde hiçbir takımı küçümsemeyerek şampiyon olmamız gerekiyor. Aşama aşama gidip, Süper Lig’e çıkmak istiyoruz” dedi.

Bu sene şampiyon olmaktan başka çarelerinin olmadığını dile getiren Ramazan Çevik ise, “Bu kulübün büyüklüğünü biliyorum. Şampiyonluk için buraya geldim. İnşallah bir üst lige çıkarız. Bu başarıya katkıda bulunmak istiyorum. Çok büyük taraftarı olan bir kulübe geldiğimi biliyorum. İnşallah sene sonunda şampiyonluk ipini göğüsleriz” diye konuştu.

Samsunspor daha önce de Savaş Yılmaz, Nuri Terliksiz, Canberk Dilaver ve Samet Asatekin ile sözleşme imzalamıştı. Kırmızı-beyazlılar, toplamda ise gelecek sezon için 7 dış transfer gerçekleştirdi.