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26 Şubat 2018 18:47

Samsunspor’da İpekoğlu dönemi sona erdi

Son dönemlerde alınan kötü sonuçların ardından Samsunspor Teknik Direktörü Engin İpekoğlu istifa etti.

Samsunspor’da İpekoğlu dönemi sona erdi

26 Şubat 2018 18:47


Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor Teknik Direktörü Engin İpekoğlu istifasını bu sabah kayyum heyetine sundu. Engin İpekoğlu ile yolları ayıran Samsunspor’da takımın başına Samsunspor Altyapı Koordinatörü Besim Durmuş getirildi. Rizespor maçı öncesi takımı toparlaması düşünülen Besim Durmuş’un takımın başında kalıp kalmayacağı yönetimin vereceği kararla netleşecek. Bu gün gerçekleştirilen idman öncesi takımın başında idmana çıkan Besim Durmuş, futbolcularla kısa bir sohbet yaparak hızla çalışmalara başladı.



Karayılmaz: "Samsunspor hiçbir zaman teknik direktörsüz kalmaz"


İpekoğlu’na bundan sonraki yaşamında başarılar dileyen Samsunspor Kayyum Başkanı Ahmet Güral Karayılmaz, "Bu sabah Engin hocamız istifa etti. Biz kendisine teşekkür ediyoruz. Yeni teknik direktörümüz konusunda toplantılar yapıyoruz. Besim hocamız bizim alt yapı koordinatörümüz. Bu işi yapabilecek yetenekte bir arkadaşımızdır. Bu krizi hemen atlatmak için kendisine rica ettik. Ama bundan sonraki sürecin ne olacağını yönetimle değerlendirip karar vereceğiz. Samsunspor hiçbir zaman teknik direktörsüz kalmaz" dedi.




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