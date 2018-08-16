Samsunspor’da şok ayrılık

Lig takımlarından Samsunspor, 29 gün önce büyük umutlarla transfer ederek 5 yıllık sözleşme imzaladığı Can Muhemmet Vural’ın kulüple ilişiğinin kesildiğini açıkladı.

Lig’in en fazla transfer yapan takımlarından olan Samsunspor, ilginç bir karar aldı. 29 gün önce Atakum Belediyespor’dan transfer ederek 5 yıllık sözleşme imzaladığı Can Muhammet Vural ile ani bir kararla yollarını ayırdı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, teknik heyetin verdiği rapor doğrultusunda böyle bir kararın alındığı açıklandı.

Samsunspor resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Samsunsporumuzun, Atakum Belediyespor’dan kadrosuna kattığı ve takımla birlikte idmanlara çıkan genç oyuncusu Can Muhammet Vural ile ilişiği kesildi. Teknik heyetin verdiği rapor doğrultusunda genç oyuncunun Samsunsporumuzla yolları ayrıldı.”