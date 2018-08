Samsunspor’dan sezon açılış töreni

Sezona yeni Başkan İsmail Uyanık ve 20’ye yakın yeni transferle giren Samsunspor, yaklaşan sezon öncesi sezon açılışını gerçekleştirdi. Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda gerçekleştirilen tören Samsun Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı’nın performans gösterileri ile başladı. Daha sonra Samsunspor’un tüm yaş grubundaki futbolcuları sahaya gelerek taraftarları selamladı. Program daha sonrasında futbolcuların, teknik heyetin ve yönetimin takdim edilmesiyle devam etti. Protokol konuşmalarının ardından DJ Erman Palancıoğlu, taraftarlara müzik ziyafeti verdi.

ValiKaymak: “Yeni sezonun başarılar getirmesini diliyorum”

Hazırlık maçı öncesinde konuşan Samsun Valisi Osman Kaymak, “Samsun’da 1 yıldır görev yapıyorum. Ben bir ilin valisi olarak Samsun’un üzüntüsü ve derdi benim derdimdir. Samsunlunun sevinci, mutluluğu benim mutluluğumdur. Bu düşünce ile gördüm ki, bütün taraftar Samsunspor’u çok seviyor. Onların sevdiği yerde vali olmaz mı? O niyetle Samsunsporlu oldum ve olmaya da devam edeceğim. Takımları ayakta tutan taraftarlardır. Sizlerin desteği ve sevgisidir. Tabi ki bu arada takımımızın yaşadığı süreci burada anlatmaya gerek yok. Bu süreçte elini taşın altına koyan Yüksel beye çok teşekkür ediyoruz. Gerçek bir Samsunlu, gerçek bir vatansever olarak geldi olaya el koydu. İsmail beyle birlikte ümit edilen ve bizlerin hayal olduğu Süper Lig’e çıkmayı emin adımlarla ilerleyeceğiz. Bunu hep beraber görüyoruz ve takip ediyoruz. Samsunspor, Samsun’un ortak paydasıdır. Samsunspor, Samsun’un ortak aklıdır. İlkadım şehri olan Samsun’da Samsunlu vatansever vatandaşlarım Samsunspor’u sevdikleri gibi Samsun’u sevdiklerine inanıyorum. O anlamda ilini seven ülkesini sever. O yönüyle bu Samsunspor taraftarlığının Samsun’un da değişik aşamalardaki sorunların çözümünde bir çözüm olacağını düşünüyorum. Çünkü tribünde bütün partililer, iş adamları bir araya geliyoruz. Takımıza yeni katılan, transfer olan gençler var. Ben onlara hoş geldiniz diyorum. Gençlere seslenmek istiyorum; Gençler, gerçekten çok köklü bir takıma geldiniz. Çok onurlu bir takıma geldiniz. Samsunspor’da oynamak şereftir, onurdur. Lütfen onurunuz ve şerefiniz ile burada oynamaya devam ediniz. Ümit ediyorum ki bu sene, gelecek yıllar hem sizlere hem yeni katılan arkadaşlar, hem de Samsunsporumuza başarı getirsin, şans getirsin. Yeni takımıza yeni sezonda başarılar diliyorum. Yeni yönetime seçilen İsmail Uyanık kardeşim, gerçekten kendisiyle takımın her sürecini takip ediyoruz. Gerçekten işi bilen bir kardeşimiz. Arkasında Yüksel bey gibi kardeşimiz, iş dünyasından gelen, gerçekten Samsun’u ve Samsunspor’u çok seven birileri. Şuanda un var, şeker var, helva yapmamak için bir sebep yok. İnşallah helvayı yapıp, yiyeceğiz. Samsunspor’un süper lige çıkışını inşallah bu sahada yaşayacağız” dedi.

Başkan Şahin: “Samsunspor’a yeni bir tesis kazandırmak için çalışmalar devam ediyor”

Samsunspor’a yakışan bir tesis yapacaklarını ifade eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, “2018-2019 sezonunun Samsunsporumuza, Türk sporumuza hayırlı uğurlu olsun. Bu vesile ile geçmişten bugüne kadar olan başkanlardan, kulüp içerisindeki en alt seviyede çalışan kardeşlerime kadar herkesten ‘Allah razı olsun’ diyorum. Ölenlerimizi de rahmetle anıyorum. Samsunspor gerçekten bugün bir uyanış sezonunu açıyor. Bu uyanış sezonunda inşallah bu takıma maddi ve manevi imkanlarıyla hayat kazandıran sayın Yüksel Yıldırım’ın da ifade ettiği gibi inşallah 2-3 sezon sonra süper lige çıkacak. Samsunspor hak ettiği başarıya ulaştığında Samsunsporlular da mutluluğunu yaşayacaktır. İnşallah burada gördüğünüz gibi sayın valimiz geçmişte çok büyük destekler verdi. Kendisinden Allah razı olsun. O dönemde görev alan arkadaşların hepsine ben teşekkür ediyorum. Bundan sonra da inşallah sayın valimiz, büyükşehir belediye başkanı olarak ben burada olmak üzere, kulüp başkanı, yönetimi, şehir de inşallah böyle büyük bir birlik ve beraberliği kurarak Samsun’u hak ettiği değerlere hep birlikte kavuşturacağız. Biz Samsunspor kulüp başkanımız ile sık sık görüşüyoruz. Bizim de yapmamız gereken neler varsa onları da yapmaya gayret ediyoruz. Biliyorsunuz, burası biraz şehir dışında tren ile gelme konusunda protokol imzaladık ve elimizden gelen bütün fedakarlığı yaptık. Allah nasip ederse kulüpteki görüşmelerimizde Samsunspor’a yakışır bir tesislerin kurulması gündeme geldi. Yer konusunu gerçekleştirmek, netleştirmek üzereyiz. İnşallah yer konusu netleştiğinde Samsunspor’a yakışır tesisleri de kurmak bizim boynumuzun borcu olsun diyorum. Bu duygularla büyük Samsunspor’un hak ettiği yerlere gelmesi dileği ile kazasız belasız bir sezon geçirmesi temennisi ile hepinize saygılar sunuyorum” diye konuştu.

Başkan Uyanık: “Bu ligde kalıcı olmamalıyız”

Samsunspor’un biran önce Süper Lig’e çıkması gerektiğinin altını çizen Samsunspor Kulübü Başkanı İsmail Uyanık, “Kısmette yıllar sonra 53 senelik tarihinde Samsunspor olarak bunları yaşamak da varmış. Açılışını bir 3’üncü lig sezonu öncesinde burada beraber yapmak varmış. Kısmette görülecek günler varmış, yaşanacaklar varmış. Bulunduğumuz lige saygı gösteriyoruz. Biz burada kalıcı olmamalıyız. Sayın valimizin, Yüksel kardeşimin, belediye başkanımın söylediği gibi, yüksek hedeflere doğru kanatlanma zamanıdır. Çok fazla konuşmak istemiyorum, sadece bir şiir okumak istiyorum size” diyerek Murathan Mungan’ın Göç Yolları şiirini okudu.

Yüksel Yıldırım: “Bugün benim için rüyanın gerçek olduğu bir gün”

Açılış törenine katılan Yıldırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Yıldırım, şunları söyledi: “Bugün benim için bir rüyanın gerçek olduğu gün. Bende gençken sizler gibi ilkokul, ortaokul, lise, üniversite çağlarında Samsunspor peşinde koştum. İstanbul’da okurken Samsunspor’un bütün maçlarına, Samsun’da iken buradaki maçlarına giderek hep Samsunspor sevgisi ile büyüdüm. Bunu hiçbir zaman kaybetmedik. Ta ki bugüne kadar. Bugünleri bana yaşattığı için önce Allah’a şükrediyorum, sonra da sayın başkanıma sonra bütün taraftara ve şehre teşekkür ediyorum. Başkanım ile beraber Avrupa yoluna çıkmak için bugün ilk adımlarımızı sizlerin huzurunda atıyoruz. Mustafa Kemal Atatürk’ün Kurtuluş Savaşını başlattığı gibi bizde sayın başkanımız ile ‘Uyanış sezonu’ ile beraber Samsunspor uyandırıp, nice tarihi zaferler yazacağımız sezonları size yaşatmak için burada hepinizin önünde söz veriyorum. Sizin de istediğiniz, benim de istediğim Samsunspor’un layık olduğu yer süper lig, ondan sonra da Avrupa liglerinde gerekli başarıları yaşamak. Bunu yapabilmek için İstanbul’da holding çatısı altında tüm gücümüzle çalışıyoruz.”

Konuşmaların ardından Vali Kaymak, Yıldırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin ve kulüp başkanı İsmail Uyanık, taraftarı selamladı.

Samsunspor: 1 – Yeni Orduspor: 0

Açılış töreninin ardından Samsunspor ile Yeni Orduspor karşı karşıya geldi. As kadrolarıyla karşılaşmaya çıkan iki takım da kıyasıya mücadele etti. Dostça geçen ilk 45 dakikada gol sesi çıkmadı. Maçın ikinci yarısı ise genellikle oyuncu değişiklikleriyle geçti. Her iki takım da kadroda bulunan bütün futbolculara forma şansı verdi. Samsunspor 81. dakikada Metin Can Cici’nin attığı golle karşılaşmadan 1-0’lık üstünlükle ayrıldı.