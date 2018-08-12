Samsunsporlu Aileler Platformundan takımlarına moral

Teknik heyete çiçek veren taraftarlar, oyunculara da tatlı ikram etti.

Yeni sezon hazırlıklarını Erzurum’da sürdüren Samsunspor, Teknik Direktör Taner Taşkın yönetiminde sabah antrenmanını tamamladı. Pliometrik çalışma yapan oyuncuların hırslı ve istekli olmaları dikkat çekti. Başkan İsmail Uyanık’ın da yakından takip ettiği antrenmanı Samsun’dan gelen Samsunsporlu Aileler Platformu da izledi. Samsunspor formalarıyla Erzurum kampına gelen taraftarlar, takımlarına moral ve destek verdi.

Teknik Direktör Taner Taşkın’a çiçek takdim eden taraftar, oyunculara da tatlı ikram etti. Antrenman sonrası Başkan İsmail Uyanık, kampı ziyaret eden taraftarları cağ kebabı yemeğe götürdü.