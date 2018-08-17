Diğer
Kategoriler
17 Ağustos 2018 15:49

Samsunspor’un golcüsünden taraftara mesaj var

Samsunspor’un yeni transferlerinden Bahattin Köse, büyük bir camiaya geldiğinin farkında olduğunu belirterek, lig sonunda şampiyon olacaklarını iddia etti.

Samsunspor’un golcüsünden taraftara mesaj var

17 Ağustos 2018 15:49


Spor Toto 2. Lig ekiplerinden Samsunspor’un yeni transferi golcü oyuncu Bahattin Köse, yeni sezon öncesinde camiaya umut dolu mesajlar gönderdi. Samsunspor’un çok büyük bir kulüp olduğunun altını çizen Bahattin Köse, attığı gollerle takıma katkı sağlayacağını vurguladı.


Samsunspor’un şampiyon olacağını dile getiren Köse, şunları söyledi:


"Samsunspor’un çok büyük bir kulüp olduğunu biliyordum. Ama transferi sonrası düşündüğümden daha büyük bir kulübe geldiğine tanıklık ettim. Samsunspor’un neden çok saygı gören bir kulüp olduğunu şimdi daha iyi anlıyorum. Burada gerçekten mükemmel bir ortam var. Samsunspor’u tercih ederek doğru bir karar vermenin huzurunu yaşıyorum. İlk maçı sabırsızlıkla bekliyorum. Samsun deplasmanına geldiğim her maçta yaşatılan tribün coşkusu beni hep çok heyecanlandırmıştı. Burayı tercih etme nedenlerimin başında da, taraftarımızın coşku ve takımına sahip çıkma duygusu gelir. Şimdi o muhteşem taraftarımızın önüne çıkacağım ilk maçı iple çeliyorum. Elimden gelenin en iyisini yapma gayretinde olacağım. Kimsenin şüphesi olmasın; Bu takım lig sonunda şampiyon olacak. Ben de oynadığım oyun ve attığım goller ile buna katkı sunacağım.”




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAMSUN HABERLERİ
SAMSUN HAVA DURUMU
31
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç