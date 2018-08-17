Samsunspor’un golcüsünden taraftara mesaj var

Spor Toto 2. Lig ekiplerinden Samsunspor’un yeni transferi golcü oyuncu Bahattin Köse, yeni sezon öncesinde camiaya umut dolu mesajlar gönderdi. Samsunspor’un çok büyük bir kulüp olduğunun altını çizen Bahattin Köse, attığı gollerle takıma katkı sağlayacağını vurguladı.

Samsunspor’un şampiyon olacağını dile getiren Köse, şunları söyledi:

"Samsunspor’un çok büyük bir kulüp olduğunu biliyordum. Ama transferi sonrası düşündüğümden daha büyük bir kulübe geldiğine tanıklık ettim. Samsunspor’un neden çok saygı gören bir kulüp olduğunu şimdi daha iyi anlıyorum. Burada gerçekten mükemmel bir ortam var. Samsunspor’u tercih ederek doğru bir karar vermenin huzurunu yaşıyorum. İlk maçı sabırsızlıkla bekliyorum. Samsun deplasmanına geldiğim her maçta yaşatılan tribün coşkusu beni hep çok heyecanlandırmıştı. Burayı tercih etme nedenlerimin başında da, taraftarımızın coşku ve takımına sahip çıkma duygusu gelir. Şimdi o muhteşem taraftarımızın önüne çıkacağım ilk maçı iple çeliyorum. Elimden gelenin en iyisini yapma gayretinde olacağım. Kimsenin şüphesi olmasın; Bu takım lig sonunda şampiyon olacak. Ben de oynadığım oyun ve attığım goller ile buna katkı sunacağım.”