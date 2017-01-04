Samsunspor’un transfer tahtası açılmadı

Samsunspor Başkanı Erkurt Tutu, transfer tahtasının açıldığı haberlerinin doğru olmadığını söyledi.

Kırmızı-beyazlıların başkanı Erkurt Tutu, bugün sosyal medya ve birçok yayın organında yayınlanan ’Samsunspor’un transfer tahtası açıldı’ haberlerinin gerçeği yansıtmadığını belirterek, “Transfer tahtasının kalktığı yönündeki haberler doğru değil. Öyle bir şey olsa ben açıklarım. Bunun için avukatlarla ve futbolcularla mücadele ediyorum, uğraşıyorum. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey olursa bunu büyük bir zevkle, gururla, sevinçle ben sizlerle paylaşırım. Resmi bir şey olduğu zaman hemen paylaşılacak. Tahtayı kaldırmak için çalışmalarımız sürüyor” dedi.