Diğer
Kategoriler
16 Temmuz 2018 13:49

Samsun’u atletizm finallerinde Asarcık temsil edecek

Samsun’un ev sahipliği yaptığı, Türkiye Atletizm Federasyonu’nun 2018 yılı faaliyet programında yer alan Spor Toto Kulüpler Arası 1.

Samsun’u atletizm finallerinde Asarcık temsil edecek

16 Temmuz 2018 13:49

Lig Atletizm Eleme Yarışmaları tamamlandı. Yarışmada Samsun’u temsilen katılan Asarcık Gençlik Spor Kulübü aldığı başarılı derece ile final müsabakalarında Süper Lig’e çıkmak için yarışacak.


İlkadım Atletizm Pisti’nde 14-15 Temmuz 2018 tarihleri arasında düzenlenen Spor Toto Kulüpler Arası 1. Lig Atletizm Eleme Yarışmaları’na 15 erkek ve 7 bayan takımı olmak üzere yaklaşık 300 sporcu katıldı. Yarışmada Samsun’u temsilen katılan Asarcık Gençlik Spor Kulübü aldığı derece ile 3-4 Ağustos 2018 tarihleri arasında Trabzon’da yapılacak final müsabakalarında Süper Lig’e çıkmak için yarışacak.


Samsun Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ahmet Güral Karayılmaz, yarışmalar sonrası sporcuları tebrik etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAMSUN HABERLERİ
SAMSUN HAVA DURUMU
27
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    27°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    27°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç