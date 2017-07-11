Samsun’un 2017 yılı projeleri 5,8 milyar lira

Kısa süre önce Samsun Valiliğine atanan Vali Osman Kaymak, ilk İl Koordinasyon Kurulu Toplantısına başkanlık etti. SASKİ binasında yapılan İl Koordinasyon Kurulu 2017 Yılı 3. Dönem Değerlendirme Toplantısının ilk bölümü basına açık olarak gerçekleşti.

Samsun’daki projeler hakkında bilgiler veren Vali Kaymak, “Haziran 2017 itibariyle ilimiz genelinde bin 19 proje bulunmakta olup, bunun 635’i yatırımcı kurum ve kuruluşlarınca, 384’ü ise belediyelerimizce yürütülmektedir. Bu projelerin toplam tutarı 5 milyar 871 milyon TL’dir. Bu projelere 2017 yılında 1 milyar 518 milyon TL ödenek tahsis edilmiştir. Uygulama sonucunda bu ödenekten 494 milyon TL kullanılmıştır. Bunların nakdi gerçekleşme oranı yüzde 33’e tekabül etmektedir. Bu kapsamda il genelinde genel ve özel bütçeli kuruluşlar ile belediyelerin yürüttüğü bin 19 projeden 130’u dönem sonu itibariyle (Haziran) tamamlanmış, 492’si yıllara sari olarak devam etmekte, 196’sı ihale aşamasına gelmiş olup, 201 projeye ise henüz başlanamamıştır. Yapılacak olan yatırımların zamanında tamamlanması için yatırımcı kuruluşlarımızın işbirliği ve koordinasyon içerisinde çalışmaları ve herhangi bir sorun olduğu zaman valilik makamını bilgilendirmelerini önemle rica ederim. 2017 yılının yatırımlar açısından başarılı bir yıl olmasını temenni ediyorum” dedi.

Yaklaşık 2,5 saat süren toplantı, Vali Kaymak’ın ardından kamu kurum amirleri kendi kurumlarıyla alakalı sunumları ile sonlandı.