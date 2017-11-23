Samsun’un akciğeri olacak

Başkan Yusuf Ziya Yılmaz, Vali Osman Kaymak ve şehrin ileri gelen yöneticileri ile su arıtma tesisindeki açılışta bir araya geldi. Burada yapacağı projeler hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Yılmaz, tarihi değere sahip olan bina ile Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinin bulunduğu 30 dönümlük alanın tahsisini Sağlık Bakanlığından aldıklarını ifade ederek, yapmayı düşündükleri projeler hakkında bilgiler verdi.

“30 dönümlük alan ‘yeşil alan’, tarihi bina da ‘Sağlık Müzesi’ olacak”

Yapılması planlanan proje hakkında açıklamalarda bulunan Yusuf Ziya Yılmaz, “Geçen hafta il başkanları toplantısı dolayısıyla Ankara’ya gitmiştik. Sağlık Bakanı Dr. Ahmet Demircan ile zaman geçirme fırsatı da bulduk. Orada kendisiyle Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi hakkında konuştuk. Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinin bulunduğu alan, 3 hektarlık yani 30 dönümlük bir alan. Orada eskiden ‘Millet Hastanesi’ olarak kullanılan tarihi bir bina var. O binanın yanında da çeşitli zamanlarda yapılan bir sürü metruk binalar var. Bu metruk binalar kaldırıldığında bu 30 dönümlük alan şehrin yeşile hasret kalmış Hastanebaşı, Unkapanı, Anadolu, Zeytinlik Mahallelerinin içerisinde adeta açan bir ’çiçek gibi’ olur düşüncesini bakanımıza ilettik. ‘Orayı bize verin. Metruk binaları yıkalım. Hastane de taşındıktan sonra tarihi binayı da restore edelim. Tarihi binayı da kültür veya sağlık hizmetinde kullanıma açalım. Ya da ‘Sağlık Müzesi’ne döndürelim. Biz, oraya yükleyeceğimiz fonksiyondan ziyade duvarlarını filan kaldırarak 30 dönümlük alanı, ‘yeşil alan’ olarak kullanalım’ söylemlerimde bulundum. Bakanımız ise, ’Bundan daha güzel bir şey ne olabilir?’ diyerek, tahsis işlemlerinin talimatını verdi. Dün protokol geldi. Valimiz Osman Kaymak ile birlikte protokolü imzaladık. O alanı, 25 yıllığına Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak tahsis aldık. Önümüzdeki birkaç gün içerisinde boş binaları kaldırarak işe başlayacağız. Meclis, encümen kararlarının ardından takip eden protokoller ile Koruma Kurulu görüşmelerini arkadaşlarımız yürütecek. Önümüzdeki 1 yıl içerisinde şehrin kuzeyinde olduğu gibi yeşil ve güzel yaşam alanlarından bir tanesini bu bölgede üretmiş olacağız” dedi.

Başkan Yılmaz, alanın kendilerine tahsis edilmesinde büyük emeği geçen Sağlık Bakanı Dr. Ahmet Demircan’a şükranlarını ilettiğini belirterek sözlerini tamamladı.