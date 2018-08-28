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28 Ağustos 2018 16:31

Samsun’un bayram tatilinde kaza bilançosu: 11 ölü, 119 yaralı

Samsun’da 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde yollar kan gölüne döndü.

Samsun’un bayram tatilinde kaza bilançosu: 11 ölü, 119 yaralı

28 Ağustos 2018 16:31

Polis ve jandarma bölgelerinde meydana gelen toplam 206 trafik kazasında 11 kişi hayatını kaybederken, 119 kişi de yaralandı.


Samsun Emniyet Müdürlüğü raporlarına göre, Samsun’da 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde ölümlü ve yaralamalı kazalar hat safhaya ulaştı. Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan kaza raporunu paylaşan Samsun Trafik Kazalarını Önleme Derneği Başkanı Ahmet Dursun Kavuran, Samsun’da 9 gün içerisinde polis ve jandarma bölgesinde toplam 206 trafik kazası meydana geldiğini belirterek, bu kazalarda 11 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 119 vatandaşın da yaralandığını söyledi.


Bayram namazının cenaze namazlarına dönüştüğünü dile getiren Kavuran, “Ölümlü kazaların yanı sıra maddi hasarlı dediğimiz 300’e yakın kaza meydana gelmiştir. Bu kazada, 7’si jandarma bölgesinde, 4’ü ise polis bölgesinde meydana gelen kazalarda hayatını kaybetmiştir. Türkiye genelinde ise 147 vatandaşımız hayatını kaybederken, 859 vatandaşımız da yaralanmıştır. Bu 9 günlük bir tatil için çok acı verici bir tablo. Bu olayların meydana gelmesindeki en büyük etken şüphesiz ki vatandaşların trafik kurallarına uymamasıdır. Alınan bu kadar tedbirlere rağmen vatandaşlarımız hala trafik kurallarına uymamakta ısrar ediyorlar. Samsun-Ankara arasında ve Samsun-Artvin arasında, Emniyet Genel Müdürlüğümüz her 30 kilometrede bir ekip görevlendirdi. Bu muhtemel kazaları en aza indirmek için yapılan bir uygulamadır. Ancak her sürücünün başına bir polis görevlendirilmesi mümkün değildir. O nedenle tüm vatandaşlarımız trafikte mutlaka kurallara uymalıdır. Trafik kuralları hayat kurtarır” dedi.




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