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24 Aralık 2016 12:03

Samsun’un kimliğine damga vuracaklar

Samsun’un kimliğine damga vuracaklar

24 Aralık 2016 12:03

Samsun’un tarihi ve kültürel değerlerini günümüz modern kentiyle birbirine bağlayarak bir kent kimliği oluşturmak için harekete geçen ve bir Kentsel Dönüşüm Yarışması organize eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, yarışmaya katılacak olan mimarlar ve kent tasarımcıları ile bir araya geldi.
Kentsel Tasarım Projesi’ni hayata geçireceklerini belirten Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, “Kentsel dönüşüm adına yaptığımız çalışmalar kapsamında önümüzdeki günlerde Kentsel Tasarım Yarışması yaparak farklı fikirlerin yarışmasını sağlayacağız. Kurtuluş Yolu’nu, Cumhuriyet Meydanı’nı ve Gazi Müzesi’ni kapsayacak çalışmaların yarışacağı projemizin ayrıntılarını önümüzdeki günlerde duyuracağız. Yarışma sonuçlarına göre Cumhuriyet Meydanı’nın kullanım alanının ne olacağına karar vereceğiz. Meydanın miting alanı mı, sosyal-kültürel alan mı olacağının cevabını alacağız. Kurtuluş Yolu’ndan başlayan ve ilk etapta Gazi Müzesi’nde sonuçlanan bir izlek oluşturarak kentimize gelen turistlere bir yol haritası çizeceğiz. Samsun’umuzun tarihini kimliğine yansıtmayı amaçladığımız proje kapsamında akademisyenlerin, STK’ların, tarihçilerin kısacası Samsun için emeği olan herkesin görüşlerini alacağız. Bu proje sonunda oluşacak çalışmalar kentimizin kimliğini oluşturmakla birlikte tarihe de yolculuk yapma imkanı sağlayacak” dedi.

Yarışma sonucu kentin kimliğini oluşturacak
Yarışmaya katılacak olan akademisyenlere bir kez daha beklentilerini ve amaçlarını anlatan Başkan Yılmaz, tarihi ve kültürel değerlerin ön plana çıkartılarak geçmişi ve bugünü birleştiren bir projeksiyon yaratmayı hedeflediklerini belirterek, “Proje yarışmasına konu olan alan kentimizin merkezi olmasının yanı sıra hem burası hem de genişleyen ölçekte coğrafyası ile kurtuluş savaşımızın başlangıç noktası ve bu değerleri taşıyan önemli bir alan. Yani ülkemizin önemli bir tarihi ile günümüz modern ve gelişmiş Samsununu bir arada yaşatan bir izlek oluşturulması en önemli beklentimiz” diye konuştu.
Büyükşehir Belediyesi Çok Amaçlı Salon Şehit Ömer Halis Demir Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya Başkan Yılmaz’ın yanı sıra Genel Sekreter Yardımcısı Zennube Albayrak ile yarışma katılımcısı olan mimar, akademisyenler katıldı.



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