Samsun'un sülük popülasyonu belirleniyor

Kızılırmak Deltası Yönetim Planı 2,5 Yıllık Uygulama Dönemi (2016-2020) çerçevesinde deltadaki tıbbi sülük stoklarının tespiti ve sülük toplama kotasının belirlenerek sülük toplayıcılığının kontrol altına alınması amacıyla “Sakarya ve Kızılırmak Havzaları Sülük Popülasyonlarının Büyüklüğü ve Avlanabilir Stok Miktarının Belirlenmesi” Projesi, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü tarafından kabul edilerek 2018 itibariyle yürürlüğe girdi.

2018 yılı Ocak ayından bu yana aylık olarak yürütülen proje çalışmalarını yerinde inceleyen Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü Nail Kırmacı, yıl sonuna kadar sürdürülecek olan proje hakkında Cernek Gölü İstasyonu'nda projenin hazırlayıcıları Dr. Ceylan ve Dr. Küçükkara'dan bilgi alarak konu ile ilgili şu açıklamalarda bulundu:

“Yönetim planı kapsamında il müdürlüğü olarak bakanlığımız bünyesinde tıbbi sülükler üzerine araştırmalar yürütmekte olan Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (Eğirdir SAREM) ile temas kurularak Kızılırmak Deltası'ndaki sülük stoklarının sürdürülebilir yönetimi için somut bir adım attık. Bu doğrultuda Eğirdir SAREM personeli tarafından hazırlanan ve Bölgemizdeki Kızılırmak Deltası'nı da kapsamı içerisine alan ‘Sakarya ve Kızılırmak Havzaları Sülük Popülasyonlarının Büyüklüğü ve Avlanabilir Stok Miktarının Belirlenmesi' başlıklı proje, Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü tarafından kabul edilerek 2018 itibariyle yürürlüğe girmiştir. Samsun, birçok tarımsal ürünün doğal olarak yetiştiği verimli bir ilimizdir. Tıbbi sülük ise ilimiz ile özdeşleşmiş önemli bir doğal kaynağımızdır. Türkiye, dünyada doğadan toplanan sülük ticaretinin yarıdan fazlasını karşılayan stratejik bir ülke. Samsun ise sahip olduğu sülük habitatları ile ülkemizin en önemli sülük tedarikçisi konumundadır. Kızılırmak Deltası'nda yaşayan Hirudo verbana isimli sülük türümüz tıpta kullanılan ve yıllık 2 bin kg kota ile ihracatı yapılan değerli bir canlıdır. Ancak bilimsel raporlar sülük stoklarının gün geçtikçe azaldığını ve etkili tedbirlerin alınması gerektiğini vurgulamaktadır. Stoklardaki azalmanın önüne geçmek ve sülük toplayıcılığının süreklilik arz eden bir sektör olması hedefi ile Eğirdir SAREM'e önerdiğimiz bu projenin tamamlanması ile deltadaki tıbbi sülük stoklarımızın güncel durumunu ortaya koymuş olacağız ve alınması gereken yapısal önlemleri ilgili paydaşlar ile birlikte yürürlüğe koyacağız. Liman Gölü, Cernek Gölü, Balık Gölü, Uzun Göl, Tatlı Göl, Gıcı Gölü ve Karaboğaz Gölü'nde yürütülen projenin sonunda hazırlanacak olan rapor ile sülük stoklarının daha verimli bir şekilde kullanılması, işletilmesi ve ihracat edilerek başta yöre halkı olmak üzere ülkemize süreklilik arz eden bir gelir kapısının oluşması hedeflenmektedir.”

Sulak alanlardan toplanarak gerekli incelemeler ve ölçümleri tamamlanan sülüklerin göllere iade edildiğinin de altını çizen İl Müdürü Nail Kırmacı, “Bu proje, bakanlığımız tarafından uygulanmakta olan Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğe bilimsel veriler sağlayacak olması bakımından da önemlidir” diyerek sözlerini noktaladı.