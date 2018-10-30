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Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bulunan Zübeyde Hanım Anaokulunun mutfak kısmında çökme ve duvarlarında çatlaklar oluştu. Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, okulun mutfak kısmında gece çökme olduğu, okulun bazı bölgelerinde de ç

IHAAW090646-EGT/30-10-2018 - Samsun’un Vezirköprü ilçesinde bulunan Zübeyde Hanım Anaokulunun mutfak kısmında çökme ve duvarlarında çatlaklar oluştu.

IHAAW090646-EGT/30-10-2018 - Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bulunan Zübeyde Hanım Anaokulunun mutfak kısmında çökme ve duvarlarında çatlaklar oluştu. Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, okulun mutfak kısmında gece çökme olduğu, okulun bazı bölgelerinde de çatlaklar oluştuğu ve gelen öğrencilerin de geri gönderildiği belirtildi. 30.10.2018 09:06:46 TSI NNNN

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