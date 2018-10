Samsun'un 'yeni hayat' parkuru

İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Samsun yeni sağlıklı hayat merkezinin adresi olacak İlkadım Koşu Yolu ve Hayat Parkuru'nda incelemelerde bulundu.

İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Derebahçe Mahalle Muhtarı Sabiha Demirci ve Çay Mahallesi Muhtarı Ramazan Çetin ile birlikte yapımı devam eden İlkadım Koşu Yolu ve Hayat Parkuru'nu gezdi. Derebahçe, Çay, Adalet ve Bahçelievler Mahallesi olarak 4 mahalleyi kapsayan İlkadım Koşu Yolu ve Hayat Parkuru'nun çevre mahallelerden insanları çekecek önemli bir yatırım olduğuna dikkat çeken İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, "Görüyorum ki, vatandaşlarımız şimdiden burada vaktini geçirmeye başlamış. Bu görüntü beni oldukça çok mutlu ediyor. İlkadım Koşu Yolu ve Hayat Parkuru projemiz çalışmaları tüm hızıyla sürerken Samsunlulara sosyal yaşamı sporla taçlandıracak doğal bir yaşam alanı sunuyoruz. Her yaştan insanımıza yönelik hizmetlerin olacağı ve 20 dönümlük alan içerisinde Mert Irmağı boyunca planlanan projede 2 kilometrelik bisiklet ve yürüyüş yolu, 11 bin metrekarelik mesire alanı, basketbol ve voleybol sahası, oyun ve eğlence alanı, kafe ve dinlenme alanları, peyzaj ve çevre düzenleme çalışmaları ile yeni bir yaşam alanı oluşturuluyor. 7'den 70'e her yaştan vatandaşa hem spor hem de sosyal bir alan olarak hizmet verecek projede güvenlik uygulaması da yer alacak. En ince detaylarını düşünerek oluşturacağımız parkurumuz, ilçemizin değerine değer katacak. Prestijli bir proje olan İlkadım Koşu Yolu ve Hayat Parkurumuzun proje aşamasından itibaren her aşamasını bizzat kontrol ve takip ediyorum. Projemizin kısa bir sürede tamamlanması için işimizin başındayız" diye konuştu.