SAMTİAD OMÜ'de

Dr. Sait Bilgiç'i ziyaret etti.

Rektörlük makamındaki ziyarette Başkan Öztürk, derneğin yapısı çalışmaları ve projeleri hakkında Rektör Bilgiç'e bilgi verdi. Ayrıca Öztürk, Ondokuz Mayıs Üniversitesi ile yapılabilecek iş birlikleri hakkındaki fikir ve görüşlerini de paylaştı.

Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç ise turizmin önemine değinip, bu sektörün ülke açısından son derece önemli olduğunu belirterek Samsun'un Karadeniz Bölgesi'nde önemli bir turizm potansiyeline sahip olduğunu vurguladı. Rektör Bilgiç ayrıca dernek ile olası protokol ve iş birliklerine açık olduklarını belirterek, şehrin turizm unsurlarının tanınır olmasına yönelik aktif olmaktan mutluluk duyacaklarını dile getirdi.

Ziyarette Başkan Öztürk, SAMTİAD'ın Karadeniz Bölgesi'nin ilk turizm dergisini çıkardığını belirterek dergiyi Rektör Bilgiç'e sundu. Ziyaretin sonunda Başkan Öztürk, Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç'e kent turizmine verdiği katkılardan dolayı plaket takdim etti.

Rektör Bilgiç ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek konuklarına incelikleri için teşekkür etti.