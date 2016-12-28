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28 Aralık 2016 16:00

Samulaş İnovaLİG’e iddialı başladı

Samulaş İnovaLİG’e iddialı başladı

28 Aralık 2016 16:00

Türkiye’nin ilk inovasyon geliştirme programı olan ve ülkemizin inovasyon şampiyonlarını belirleyen İnovaLİG programının bu yıl Türkiye’de 4.kez gerçekleştirdiği İnovaLİG 2016 sonuçlandı.
Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) A.T. Kearney’in desteği ile düzenlenen ve dünyada 67 ülkede uygulanan IMP3rove metodolojisinin kullanıldığı ve Türkiye’nin ilk inovasyon yarışması olan İnovaLİG’ e ülke genelinde Samulaş A.Ş.’nin de içinde bulunduğu 761 şirket katılım sağladı.
Aralık ayı başında sonuçlanan ve Türkiye’nin inovasyon liderlerinin belirlendiği İnovaLİG 2016’ da şampiyonlar İnovasyon Haftası etkinlikleri kapsamında ödüllerini aldı.
İnovaLİG ile şirketler inovasyon yetkinlikleri bazında yarışırken inovasyon kültürlerinin interaktif bir platformda geliştirme fırsatı buldukları ve inovasyon değerlendirmesini tamamlayan her firmaya, yaklaşık 100 sayfalık kapsamlı inovasyon değerlendirme ve kıyas analizi raporu sunuluyor. İnovaLİG sayesinde firmaların orta ve uzun vadeli hedeflerine odaklanmasına, yıllar içerisinde inovasyon gelişimlerini takip etmeleri imkanı da sağlanıyor.
Bu kapsamda Samulaş A.Ş. ilk kez katılmış olduğu İnovaLİG 2016 metedolojisine göre İnovasyon Organizasyonu ve Kültürü, İnovasyon Yaşam Döngüsü Süreçleri, Olanak Sağlayan Etmenler ve İnovasyon Sonuçları alanlarında elde ettiği puanlarla İnovaLİG 2016’da ilk 250 giren şirketler arasında yer alıyor. Ayrıca Samulaş A.Ş. en iyi sonucu İnovasyon Yaşam Döngüsü kategorisinde elde etmiş ve 761 firma arasından 34. oldu.



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