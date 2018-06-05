SAMULAŞ A.Ş. Genel Merkezinde Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Öncel, SAMULAŞ Yönetim Kurulu Üyesi Kadir Gürkan ve SAMULAŞ personellerinin katılımı ile “TSE EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi" belgesi ve bayrağı takdim töreni düzenlendi. Belgeyi TSE Samsun Belgelendirme Müdürü Erol Kaygı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı ve SAMULAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Zihni Şahin’e takdim etti.

Başkan Şahi: “Yeni hedef Trafik Güvenliği Yönetim Sistemi belgesi”

Takdim töreninde konuşma yapan Başkan Şahin, “Kurumlarımızın yapmış olduğu hizmetlerde kaliteye önem vermeleri çok önemli. Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman halkımıza en iyi hizmeti vermek amacındayız. Böyle bir amacı gerçekleştirmek içinde atılması gereken adımları yerine getirmek durumundayız. Unutmamak gerekiyor ki Kalite Yönetim Sistemini sürekli yaşayan bir sistem haline getirmemiz gerekiyor. Bu iş ekip işi, yaklaşık bir yılı bulan kalite yolculuğunda inanarak güzel bir iş başaran ve Büyükşehir Belediyemize bu belgeyi kazandıran ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Artık yeni bir hedefleri var. Ekibimiz yine gayretli çalışmaları ile ISO 39001 Yol Trafik Güvenliği Yönetim Sistemi belgesini almak için gayret gösterecek ve şirketimize kazandıracaklardır” dedi.

Törende konuşma yapan TSE Samsun Belgelendirme Müdürü Erol Kaygı, TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem Standartlarının bir dünya standardı olduğunu, Kalite Yönetim Sistemi’nin tasarım aşamasından başlayarak üretim ve hizmet sunumlarının tüm aşamalarını kapsayan ve sürekli gelişmeyi hedefleyen bir standart olması yönü ile diğer standartlardan farklılıkları olduğunu söyledi. Ayrıca TSE Samsun Belgelendirme Müdürü Erol Kaygı SAMULAŞ’ın bu standardın gerekliliklerini karşılamış olmasının büyük bir başarı olduğunu ifade ederek, “Bu başarının arkasında vizyoner bir üst yönetim desteği, 10 günlük bir eğitim süreci ve tüm çalışanların katılımı ile yaklaşık 1 yıl süren hummalı bir çalışma var. SAMULAŞ’ın çıkmış olduğu ISO 9001 kalite yolculuğunun her yıl daha da iyileşerek devam edeceğine olan inancım tamdır” diye konuştu.

Takdim töreni “TSE ISO-9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi" bayrağının SAMULAŞ’ta göndere çekilmesinin ardından sona erdi.