SAMULAŞ’a ASELSAN ilgisi

Bilindiği üzere ASELSAN, milli olarak geliştirilmesi stratejik önemi haiz olan raylı ulaşım teknolojileri alanında kullanılacak cihaz ve sistemleri geliştiriyor. Bu kapsamda Samsun Büyükşehir Belediyesi SAMULAŞ’a, ASELSAN Ulaşım, Güvenlik ve Enerji Sistemleri Grup Başkanı Seyit Yıldırım ile Raylı Araç ve Sinyalizasyon Sistemleri Program Müdürü Günay Şimşek yerli ve milli teknolojileri konusunda görüşme yapmak üzere ziyaret gerçekleştirdi.

Samsun’da Toplu Taşımacılıkta Raylı Sistem Araçları ve Otobüsleri ile Samsun Büyükşehir Belediyesi adına toplu taşımacılık hizmeti veren Büyükşehirin operatör firması SAMULAŞ’ın özellikle raylı sistem araçlarında gerekli yedek parça ve ekipman ihtiyaçlarının yerli kaynaklardan karşılanması amacıyla 2014 yılı Temmuz ayından itibaren sürdürülen çalışmalarda kamu kaynaklarının verimli kullanılması ve SAMULAŞ’ın İşletme sürdürülebilirliğini arttırmak için yerli imkanlardan faydalanmak amacıyla bir çok çalışma yürütüyor. Yaptığı bu çalışmalarla hem ülkenin teknolojik olarak daha sağlam adımlar atmasına aracılık ederken hem de ülke ekonomisine ciddi kazanımlar sağlıyor.

SAMULAŞ: “Yerli ve milli teknolojilerinin en büyük destekçisi olacağız”

Özellikle raylı sistem teknolojisinde önemli ekipmanlarda dışa bağımlılığın önüne geçebilmek için gerçekleştirilen çalışmalarda ASELSAN ile SAMULAŞ’ın yolları kesişti. Samsun Büyükşehir Belediyesi SAMULAŞ Yönetim Kurulu Üyesi Kadir Gürkan’ı makamında ziyaret eden ASELSAN yetkilileri ile yerlileştirme ve millileştirme çalışmalarında iş birliği yapılabileceği konusunda antrakt kalındı.

SAMULAŞ tarafından yerlileştirilen raylı sistem araçları yedek parçaları hakkında ASELSAN yetkililerine detaylı bilgilendirme yapılırken, SAMULAŞ depo alanında yapılan teknik gezinin ardından ASELSAN yetkilileri Samsun’dan ayrıldı.