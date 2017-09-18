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18 Eylül 2017 15:46

SAMULAŞ’tan ’eğitim’ seferberliği

Samsun Büyükşehir Belediyesi SAMULAŞ’a bağlı toplu ulaşım araçlarında görev yapan otobüs sürücüleri, eğitim dolu bir haftayı geride bıraktıSamsun Büyükşehir Belediyesi SAMULAŞ A.

SAMULAŞ’tan ’eğitim’ seferberliği

18 Eylül 2017 15:46

Samsun Büyükşehir Belediyesi SAMULAŞ’a bağlı toplu ulaşım araçlarında görev yapan otobüs sürücüleri, eğitim dolu bir haftayı geride bıraktı


Samsun Büyükşehir Belediyesi SAMULAŞ A.Ş. Eğitim ve İnsan Kaynakları Birimi tarafından planlanan ve uygulamaya konulan eğitim programları, geçen hafta başladı. Büyükşehir Belediyesi SASKİ Seminer Salonunda gerçekleşen 4 gün süren teorik eğitimlerin yanı sıra 2 gün de araç başında uygulama eğitimi yapıldı. Eğitimlerde, SAMULAŞ teknik personeli tarafından, "Acil Durum Prosedürleri, Mevcut Sistemdeki Araçlara Ait Bilgilendirme ve Teknik Eğitim, İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi, Uygulamalı Otobüs Arıza" eğitimleri verildi.



Sosyolog Özel’den ’İletişim Becerileri’ eğitimi


Büyükşehir Belediyesi Kültür Dairesi Başkanlığında görevli Sosyolog Fatma Begüm Özel; ’İletişim Becerileri, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Farkındalık’, Samsun Valiliği Yerel Eşitlik Birimi’nde görevli Sosyal Hizmet Uzmanı Hicran Karadoğan tarafından da, ’Cinsiyet Eşitliği’ başlıkları altında sürücülere eğitimler verdi. SASKİ’deki eğitimlerin son gününde ise Samsun Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’nde görevli Polis Memuru Alpaslan İlbaş, ’Trafik Şube, Trafik Kuralları ve Trafik Emniyeti’ konularında otobüs sürücülerini bilgilendirdi.




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