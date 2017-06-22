Samulaş’tan ISO 9001 hamlesi

Ş. personeline ISO 9001 Kalite Yönetimi Sistemi eğitimi verildi.

Düzenlenen eğitime Ş. bünyesinde oluşturulan Yönetim Sistemleri Ekibi ve Samulaş’ta görev yapan personeller katıldı. 5 gün süren eğitimler Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Samsun Belgelendirme Müdürlüğünde görev yapan TSE Baş Tetkikçisi ve Eğitim Uzmanı Yasin Duru tarafından verildi.

Eğitimler TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi, Kalite Yönetim Sistem Dokümantasyon Eğitimi, Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkik Eğitimi, ISO 9001 Standardı organizasyon kalite sistemlerinin ISO Standard Prosedürlerine uygun olarak değerlendirilmesini ve hizmet kalitesinin her açıdan arttırılması sağlayan ve TSE tarafından kontrol edilen sistem eğitimlerini kapsadı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Samulaş Bakım-Onarım Müdürü ve Yönetim Sistemleri Ekip Lideri Ziya Kalafat eğitimler ile ilgili bilgi verdi. Kalafat, "Samsun şehir merkezinde bulunan 4 merkez ilçede 30 km hafif raylı sistem hattı ve 29 tramvay ile toplu taşımacılık hizmeti veriyoruz. Ayrıca Samulaş bünyesinde bulunan otobüsleriyle de yine kent içinde ring ve ekspres hatları ile toplu taşımacılık hizmeti vermektedir. Vermiş olduğumuz tüm hizmetler göz önünde bulundurulduğunda günlük olarak yaklaşık 90 bin kişiye hizmet vermekteyiz. Vatandaşlarımızın daha iyi ve kalite bil hizmet alması için ekip arkadaşlarımız ile birlikte sürekli olarak özveri ile çalışmalarımıza devam ediyoruz. 5 gün süren Toplam Kalite Yönetimi eğitimlerini tamamladık. Verimli ve başarılı bir eğitim olduğu düşüncesindeyim. Samulaş olarak Samsun halkına verdiğimiz hizmetlerimizi ISO 9001 Toplam Kalite Yönetimi ile taçlandırmak istiyoruz" dedi.