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20 Temmuz 2018 16:09

Samulaş’tan sınavlar için özel tedbir

Samsun Büyükşehir Belediyesi Samulaş A.

Samulaş’tan sınavlar için özel tedbir

20 Temmuz 2018 16:09

Ş. 21-22 Temmuz tarihlerinde yapılacak Dikey Geçiş Sınavı ve Kamu Personel Seçme Sınavı’na (KPSS) katılacak adayların sorunsuz ve güvenli şekilde toplu taşım araçlarından yararlanmaları için ek servisler koydu.


Samulaş’tan yapılan açıklamaya göre, Samsun Büyükşehir Belediyesi Samulaş operatörlüğünde hizmet veren Raylı Sistem hattı ile Ring ve Ekspres araçlarında uygulanan hafta sonu hareket saatleri yerine hafta içi sefer saatleri uygulanacak. Samulaş Operasyon Kontrol Merkezi tarafından yapılan planlamada 21 Temmuz Cumartesi yapılacak olan Dikey Geçiş Sınavı ve 22 Temmuz Pazar yapılacak Kamu Personel Seçme Sınavı nedeniyle hizmet saat 06.00’da başlayacak. Sınav giriş ve çıkış saatlerinde, Cumartesi günü Hafif Raylı Sistem araçları 7 dakika yerine 5 dakika sefer aralığıyla, Pazar günü ise 10 dakika yerine 5 dakika aralıklarla hizmet verecek. Ayrıca Cumartesi ve Pazar günü Ring ve Ekspres seferlerine de araç ilavesi yapılarak herhangi bir aksama yaşanmadan adayların güvenli ve sorunsuz şekilde sınav merkezlerine ulaşmaları sağlanacak. Samulaş yetkilileri, genel olarak sınavlarda yaşanan ulaşım aksaklıklarında sınava girecek adayların mağdur olmamaları için toplu taşım araçlarını tercih etmelerini ve özel araçla sınav yerine gidecek olanların özellikle sınava katılımının yüksek olacağı bölgelerde araçlarını trafiğin aksamasına sebebiyet vermeyecek şekilde park etmeleri konularında uyardı.



Başkan Şahin başarılar diledi


Sınava girecek öğrencilere başarılar dileyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, "Sınava hazırlanmanın yanı sıra moral ve motivasyonun yüksek tutulması başarıya giden yolda önemli bir etken. Kendisine istediği gibi bir gelecek fırsatı yakalamak için sınava giren tüm adaylara gönülden başarılar diliyorum. Büyükşehir Belediyesi adına kent içi ulaşım hizmeti veren Samulaş tarafından yapılan çalışmalarda tüm hazırlıklar tamamlanarak tedbirler alındı. Sınava girecek adaylar güvenli ve sorunsuz şekilde sınav yerlerine ulaşacak" dedi.




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