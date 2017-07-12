Samulaş’tan vatandaşlara çağrı

Ş. Genel Müdürü Kadir Gürkan, vatandaşlara İşitme Engelliler Olimpiyatları 18 Temmuz açılış ve 30 Temmuz kapanış günlerinde bireysel araçları yerine toplu taşım araçlarını tercih etmeleri çağrısında bulundu.

18-30 Temmuz tarihleri arasında Samsun’da düzenlenecek 23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları ile ilgili açıklamalarda bulunan Kadir Gürkan, “Dünyanın en büyük 3. organizasyonu olan 23. İşitme Engelliler Olimpiyatları Samsunumuzda yapılıyor. Olimpiyata katılacak ülkelerin 1 Temmuz itibariyle Samsun’a gelişleri başladı. 99 ülke ile Samsun rekor kırdı. Biz de Ş. olarak gelen misafirlerin ulaşımlarını sağlıyoruz. 21 branşta yapılacak müsabakalar 8 ilçemizde oynanacak. Bugün itibariyle Olimpiyat Köyü açıldı. Önümüzde 18 Temmuz olimpiyat açılış törenleri var. Buradan Samsunlu vatandaşlarımızı uyarmak istiyoruz. Karayollarında trafiğin yoğunlaştığını hepimiz hissetmekteyiz. Özellikle 18 Temmuz’da bu yoğunluk daha da artacak. Vatandaşlarımızdan özellikle 18 Temmuz açılış günü ve 30 Temmuz kapanış günü törenlerinde bireysel araçları yerine toplu taşım araçlarını tercih ederek kent içi trafiğin sıkışıklığının azalmasına yardımcı olmalarını talep ediyoruz. Zira 99 ülkeden katılımla beraber ciddi bir trafik yoğunluğumuz olacak. Halkımıza bu konuda anlayışlı ve duyarlı olmaları çağrısında bulunuyoruz” dedi.

“18 Temmuz’da 17.00 ile 24.00 arası tramvay ücretsiz”

Olimpiyat çerçevesinde Samulaş bünyesinde Olimpiyat Çağrı Merkezi kurduklarını açıklayan Gürkan, “Olimpiyat süresince meydana gelebilecek talep ve aksaklıkları bu merkezden yöneteceğiz. Olimpiyat açılış törenini izlemek isteyen vatandaşlarımıza bir duyurumuz var. Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak olimpiyat törenlerinin başlangıcı olan 18 Temmuz Salı günü tramvaylarımız saat 17.00 ile 24.00 arasında halkımıza ücretsiz ulaşım imkanı sağlayacak” diye konuştu.