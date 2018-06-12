Sanatın ve tıp biliminin kesiştiği sergi

Serginin açılış konuşmasını yapan Güzel Sanatlar Enstitüsü Tıbbı Resimleme Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ali Seylan, "Türkiye’de ilk defa açılan medikal illüstrasyon sergisi değil ama, Türkiye’de ilk defa akademik olarak eğitimi verilen bir serginin açılışı oldu. Medikal illüstrasyon, sağlık, eğitim, üretim ve teknoloji alanlarının daha anlaşılır kılınması noktasında önemli bir fonksiyonu yerine getirmektedir. Bu meslek yurt dışında yüzyılı aşkın süredir yapılmaktadır. Biz de mesleki ve akademik olarak yer bulamamıştır. Bu serginin hem eğitime hem de tıp yayıncılığına katkı sağlayacağını umuyoruz. Ümidimiz gelişerek devam etmesidir" dedi.

"Cerrahi operasyonların izlenebilmesi sanatçılarımızla mümkün olmaktadır"

OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç ise, "Üniversitemiz Güzel Sanatlar Enstitüsü Tıbbı Resimleme Anabilim Dalı programı içerisinde yüksek lisans öğrencisi olarak bulunan arkadaşlarımızın ürettiği eserleri biraz sonra gezeceğiz. Tıp eğitiminde gözle görülenlerin çok büyük önemi var. Bugünkü teknolojinin olmadığını düşünürsek geçmişte tıbbi resimlemenin ne kadar önem arz ettiğini görebiliriz. İnsan vücudunun yapısını hatta cerrahi operasyonların görülenini izlenebilir hale getirilmesi sanatçılarımızın eliyle mümkün olmaktadır. Bu güzel eserlerin oluşmasında emeği geçen Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ali Seylan’a ve öğrenci arkadaşlarımıza teşekkürlerimi iletiyorum” diye konuştu.

Türkiye’deki ilk olma özelliğini taşıyan disiplinlerarası bir formasyon olarak medikal illüstrasyon sergisinde Güzel Sanatlar Enstitüsü yüksek lisan öğrencileri Aslı Koç, Mehmet Kepenek, Nesrin Yüksel ve Ufuk Köse’nin hazırlamış olduğu eserler yer aldı.

Sergi, Tıp Fakültesi Dekanlık Fuaye alanında 20 Haziran’a kadar gezilebilecek.

Tıp Fakültesi Dekanlık Fuayesinde düzenlenen serginin açılışına; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Murat Terzi, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayhan Dağdemir ve yardımcıları, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bekir Batı, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Eker, Tıp Fakültesi Başhekimi Prof. Dr. Recep Sancak, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.