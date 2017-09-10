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10 Eylül 2017 19:23

Şantajlı tecavüz iddiasına gözaltı

Samsun’da bir kişi, arkadaşının eşine şantaj yapıp zorla tecavüz ettiği iddiasıyla gözaltına alındı.

Şantajlı tecavüz iddiasına gözaltı

10 Eylül 2017 19:23


Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Reşadiye Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 20 yaşındaki Z.G. adlı kadın, eşinin arkadaşı olan M.İ.’nin (35) evlerine geldiğini ve zorla kendisinin çıplak fotoğrafını çekip daha sonra bu fotoğraflarla şantaj yaparak kendisine zorla tecavüz ettiğini iddia ederek polise şikayette bulundu. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri, M.İ.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen M.İ., bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.İ., adlı kontrol şartıyla serbest bırakıldı.




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