Şapkayı gasp etmek istediler, alamayınca da darp ettiler

Samsun'da yolda karşılaştıkları yaşlı bir adamın kafasındaki şapkasını isteyen, vermeyince de zorla almaya kalkışan 2 zanlı, şahsı ve yanındaki arkadaşını darp etti. Polis tarafından yakalanan 2 genç, adliyeye sevk edildi.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Soğuksu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.K.(71) yanındaki arkadaşı K.K.(74) ile birlikte camide namaz kılıp dışarı çıktıktan sonra sokakta yürürken yanlarına alkollü oldukları ileri sürülen 2 şüpheli geldi. Şahıslardan biri A.K.'nin kafasındaki şapkayı istedi. Yaşlı adam vermeyince de zanlılar şapkayı zorla almak istedi. Bu sırada şapka yere düştü. K.K.'de yerdeki şapkayı almak isterken 2 şahıs hem K.K.'ye hem de A.K.'ye saldırarak darp edip kaçtı.

Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Öncele ve Soruşturma Bürosu ekipleri yaşlı adamları darp edip şapkasını da gasp etmek istedikleri iddia edilen F.K.(19) ve O.K.'yi (18) yakalayarak gözaltına aldı. Zanlılar, Irmak Polis Merkezine teslim edildi. Polisteki sorguları tamamlanan F.K. ve O.K., 'kasten yaralama ve gasp' suçlarından Samsun Adliyesine sevk edildi.

Gençlerin adliyeye girerken, "Adaleti olmayan bu Samsun sokaklarında gençliğimiz çürüyüp gitti" demeleri dikkat çekti.