Sarıcaoğlu: "Birçok hizmeti faaliyete geçirdik"

Kavak Belediyesi tarafından basın mensuplarına yönelik iftar programı düzenlendi. Kavak Kardelen Düğün Salonu’nda gerçekleşen iftar programına yerel ve ulusal medya temsilcileri, köşe yazarları ve muhabirler katıldı.

İftar yemeği ve yapılan duaların ardından konuşma yapan Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, “Sizleri bu akşam burada ağırlıyor olmaktan son derece memnunuz. Uzak mesafe olmasına rağmen bizi kırmayıp geldiğiniz için sizlere teşekkür ederim. Cenab-ı Hak yapmış olduğumuz ibadetlerimizi kabul etsin. Hep birlikte huzur içerisinde ve ağız tadıyla Rabbim bayrama ulaşmayı bizlere nasip etsin. Tabii Kavak ilçemizde her şey hızla gelişiyor ve değişiyor. Birçok alanda elimizden geldiği kadar hizmet etmeye çalışıyoruz. Tabii ki yanlışlarımız hatalarımız olabilir. Sizler bu konuda lütfen bizleri ikaz edin. Kavak ilçemizde gerek istihdam ve iş konusunda gerekse sosyal tesisler konusunda birçok hizmeti faaliyete geçirdik. Bu hizmetleri gerçekleştirirken bizlere verdiğiniz destekten onur duyduk” diye konuştu.