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02 Ocak 2017 14:56

Sarıcaoğlu, futbol severlerle bir araya geldi

Sarıcaoğlu, futbol severlerle bir araya geldi

02 Ocak 2017 14:56

Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, Kavak’ta futbolun çok daha iyi noktalara gelebilmesi için futbol severler bir araya geldi.
Kavak Belediyesi toplantı salonunda düzenlenen toplantıya Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, Kavak Belediyesi Başkan Yardımcısı Reşat Ayyıldız, Kavak Gençlik ve Spor Kulübü yeni yönetimi ve ilçe de bulunan futbol severler katıldı. Gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutabilmek için spora yöneltmenin gerekli olduğunu vurgulayan Başkan Sarıcaoğlu, "İlçemizde spora yönelik birçok çalışmaya imza attık. Göreve geldiğimiz günden bu yana ilçemize 2 adet halı saha ve 1 adet basketbol sahası kazandırdık. Şimdi ise bu çıtayı biraz daha yükselterek Kavak Gençlik ve Spor Kulübü’ne tam destek vermemiz gerekiyor. Kavak Gençlik ve Spor Kulübü’nün çok daha iyi noktalara gelmesi için Belediye olarak tüm imkanları seferber edeceğiz" dedi.

Başkan Sarıcaoğlu’ndan otobüs sözü
Kavak Gençlik ve Spor Kulübü futbolcularına otobüs sözü veren Başkan Sarıcaoğlu, "Destek sözü havada kalmamalı. Biz belediye olarak üstümüze düşen görevi yerine getirmeye hazırız. Takımımız nereye gidecekse belediyemize ait otobüs her an onların hizmetinde olacak. Gençlerimizi spora teşvik etmek için gerekli tüm kampanyaları da yine yapma sözü veriyorum. Yeter ki gençlerimiz bu ülke için bu ilçe için faydaları şeylere adım atsın, onların ağabeyi olarak ben her zaman onların yanındayım" diye konuştu.



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