Sarıcaoğlu, hacıların duasını aldı

Kavak'tan kutsal topraklara giderek hac vazifesini yerine getiren vatandaşları tek tek ziyaret eden Başkan Sarıcaoğlu, hacıların kutsal topraklarda yaşadıkları anılarını dinledi. Sarıcaoğlu, “Kutsal topraklardan dönen hacılarımızdan orada yaşadıklarını dinledikçe huzur buluyoruz. Yüce yaradan herkese oralara gitmeyi o maneviyatı yaşamayı nasip etsin. Oralarda olmak o duyguyu hissetmek insanın bu dünyada yaşayabileceği en güzel duygu. Hacılarımızı bu kutsal görevi yerine getirdikleri için kutluyor, "hayırlı olsun" dileklerimizi ifade ediyoruz” dedi.

“İnsana hizmet ibadettir”

Hac vazifesini yerine getiren hacı adaylarına Kavak'ta yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Sarıcaoğlu, “İlçemizde ki çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Hedefimizi her zaman büyük tuttuk bu sayede ilçemize çok daha fazlasını kazandırdık. Çok daha büyük projelerimize de start vereceğiz. Kavak'a hizmet için geldik bu görevimizi de layıkıyla yerine getireceğiz” diye konuştu.

Hedeflerinin önce insan olduğunun altını çizen Sarıcaoğlu, “İlçemizdeki çalışmalarımıza yön verirken her zaman ‘önce insan' mantığını asla kafamızdan çıkarmadan yolumuza ve projemize başlıyoruz. Kavak halkının çok daha rahat ve konforlu bir ortamda hayatlarının devamını getirmelerini sağlamak için var gücümüzle çalıştık bundan sonrada çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.