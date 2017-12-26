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26 Aralık 2017 11:37

Sarıcaoğlu: “İstişareye önem veriyoruz”

Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, “İlçemizin çok iyi noktalara gelmesinin en büyük nedeni belediye olarak istişare ve değerlendirmelere verdiğimiz önemdir” dedi.

Sarıcaoğlu: “İstişareye önem veriyoruz”

26 Aralık 2017 11:37


Kavak Dernekler Federasyonu (KADEF) Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu’nu ziyaret etti. Başkan Sarıcaoğlu’nu ziyarete eski Samsun Milletvekili Mehmet Kurt, Kavak Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Opr. Dr. Yılmaz Karagöz ve Kavak Dernekler Federasyonu yönetim kurulu üyeleri katıldı. Ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Sarıcaoğlu tüm misafirlere ayrı ayrı teşekkür etti.


Kavak genelinde yapılan çalışmalar sunum eşliğinde ziyaretçilere izlettirildi. Kavak’ta yapılacak olan çalışmaların istişaresinin yapıldığı toplantıda konuşma yapan Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, “Kavak’ın çok iyi noktalara gelmesinin en büyük nedeni belediye olarak istişare ve değerlendirmelere verdiğimiz önemdir. Biz her zaman hemşehrilerimizin istekleri doğrultusunda ilçemize bir şeyler yaptık. Bugün yine burada Kavak Dernekler Federasyonu ile ilçemiz için istişare ve değerlendirme toplantısı yaptık. Misafirlerimize ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.


Başkan Sarıcaoğlu’na misafirperverliğinden dolayı teşekkür eden KADEF Başkanı Opr. Dr. Yılmaz Karagöz, “KADEF yönetimi ile birlikte bugün Başkanımız İbrahim Sarıcaoğlu’nu ziyaret edip kendisi ile istişare ve değerlendirme toplantısı yaptık. Kendisine ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.




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