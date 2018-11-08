Sarıcaoğlu: “Kavak kocaman bir aile”

Geçen gün vatandaşlarla Canbulatoğlu Çerkes Ekrem Bey Parkı'nda bir araya gelen Belediye Başkanı Sarıcaoğlu, “Biz 20 bir nüfuslu büyük bir aileyiz. Bu büyük ailenin ortak düşüncesi Kavak'ın daha güzel, daha yaşanabilir bir hale gelmesidir” diye konuştu.

Kavak İlçe genelinde yapılan tüm çalışmalarda halkla fikir alışverişinin çok önemli olduğunun altını çizen Başkan Sarıcaoğlu, ilçede hayata geçirdikleri tüm projelerin, ortak çalışma ve ortak görüşün ürünü olduğunu kaydetti. Canbulatoğlu Çerkes Ekrem Bey Parkı'nda vatandaşlar ile yaptığı sohbette ilçeyi daha büyük hizmetlerle buluşturmak için çalışmalara aralıksız devam ettiklerini anlatan Sarıcaoğlu, “Hepimizin ortak düşüncesi ilçemizin çok daha iyi noktalara ulaşması ve bunun için mücadele etmektir. İlçemize gelecek büyük yatırımların da birkaç kişinin kararı ile olması ilçeye yapılan en büyük yanlış olur. İşte bu amaçla bizlerde önce halkımızın isteklerini belirliyor ona göre proje hazırlıyor görüşlerine sunuyor halkımız olur verdikten sonra harekete geçiyoruz. Bu Kavak'ta hep böyle oldu bundan sonra da böyle devam edecek ” şeklinde konuştu.

Kavak için yükseliş zamanı

Görevde bulunduğu süreçte yapılan yatırım ve alınan hizmetlerle Kavak'ın temel ihtiyaçlarının giderildiğini, bundan sonrasında ilçeyi geleceğe taşıyacak daha büyük projeler üzerinde çalıştıklarını belirten Sarıcaoğlu, şöyle konuştu: “Yaşanılan kentlerde olmazsa olmaz zorunlu ihtiyaçlar vardır. Kısaca yol, su, alt yapı, düğün salonu, parklar gibi bu ihtiyaçlar olmadan bir ilçe elbette ki yükselişe geçemez. Biz bu zorunlu ihtiyaçlarımızı gecemizi gündüzümüze katarak yaptık. Şimdi çıtayı daha yükselterek mega projeleri hayata geçirmemiz gerekiyor. Çok büyük projelerle ilçemizi 2023 vizyonuna hazırlayıp yükselişte olan ülkemizin hızına ayak uydurmamız gerekir. Bizde bu hedef doğrultusunda daha çok çalışarak yeni dönemde geleceğin kentini halkımızla birlikte ortaya çıkartacağız.”