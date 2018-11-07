Sarıcaoğlu: “Kavak Türkiye'de örnek şehir olmalı”

Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, model bir Kavak'ı ortaya çıkartmak için çalıştıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerel yönetimlerden gelmesinin Türkiye için büyük bir avantaj olduğunu söyleyen Başkan İbrahim Sarıcaoğlu, “Biz de Cumhurbaşkanımızın 2023 vizyonu doğrultusunda Türkiye'de örnek gösterilecek bir Kavak için proje üretiyoruz” dedi.

Sarıcaoğlu, ülkelerin değil, adeta şehirlerin bir yarış içinde olduğu günümüzde Kavak'ı geleceğe hazırlamak için ulaşımdan çevreye, kırsal kalkınmadan tarihi ve kültürel mirasa kadar her alanda yoğun bir çalışma içinde olduklarını söyledi.

AK Parti iktidarında insan ve hizmet odaklı yönetim anlayışı ile Türkiye'de gerçek yerel kalkınmanın başladığını anlatan Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, şu görüşlere yer verdi:

“Ülkemizde tüm yerleşim birimlerini yaşanabilir bir yer haline getirmek ve şehirlerimizi özellikleriyle öne çıkan marka şehirler haline getirmek hükümetimizin önceliği. Bizde bu doğrultuda çalışıyoruz. İmar ve yerleşim planları hazırlanmış, altyapısı tamamlanmış ilçe tasarlıyoruz. Bu hedef doğrultunda Kavak'ta günü kurtarmanın değil, geleceği tasarlamanın derdindeyiz. ‘Yeşili ve görseli daha zenginleşmiş, kenti temsil eden yapıların ortaya çıktığı bir Kavak hedefiyle çalışıyoruz.”