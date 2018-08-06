Sarıcaoğlu: “Kavak, ülkemizin şahlanışına üretimi ile destek olacak”

Kavak OSB’de bulunan tesislerde incelemelerde bulunan Başkan Sarıcaoğlu, ilçede göreve geldiği günden bu yana iş ve istihdamın ilk öncelikleri olduğunu söyledi. Sarıcaoğlu, ülkelerin gelişiminde sanayi yatırımları ve üretimlerinin büyük etken olduğunu belirtti.

Kavak OSB’nin son dört yılda çok büyük bir atılım gösterdiğini anlatan Başkan Sarıcaoğlu, “Kavak Organize Sanayi Bölgesi son 4 yıl içerisinde çok ciddi büyüme hızı gösterdi. Sanayi tesislerimiz ilçemizde birçok gence aş kapısı olurken ülke ekonomisine de büyük ölçüde katkı sağladı. Kavak ülkemizin şahlanışına üretimi ile hep destek olacaktır. Yurt dışına yapılan ihracatlar ile ilçemizin adı birçok ülkede telaffuz edilir oldu. Öte yandan belediyemiz içinde kurduğumuz birimimiz ile ilçe gençlerimizi OSB’de eleman arayan işverenler ile buluşturarak işe girmelerini sağladık. Elbette ki görevimiz bunlarla sınırlı kalmayacak. Yeni yatırımcıların ilçemize gelmeleri konusunda elimizden gelen tüm kolaylıkları kendilerine sağlıyoruz. Büyük başarılara imza attığımız şu günlerde organize sanayisi ile de ilçemizin kaderini değiştirmeye kararlıyız” dedi.

4 yılda 70 proje hayat buldu

Göreve geldiği günden itibaren Kavak’a 70 proje kazandırdığını belirten Başkan Sarıcaoğlu, “Hedefimiz elbette ki çok daha güzel ve güçlü bir Kavak inşa etmek. Bunun için tüm imkânları seferber etmeye hazırız. Göreve gelirken 16 proje sözü verdik. Ama geldiğimizde gördük ki 16 proje yetersiz kalıyor. Biz de kolları sıvayıp çok daha fazlasını ilçemize kazandırmak için ekiplerimizi seferber ettik ve 70 projeyi ilçemize kazandırdık” diye konuştu.