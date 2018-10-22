Sarıcaoğlu: “Muhtarlarımız bir köprü vazifesi görüyor”

Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, “Muhtarlar Günü” nedeniyle Kavaklı muhtarlar onuruna Tirit Evinde bir yemek verdi. Yemekte konuşan Başkan Sarıcaoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da muhtarlara verdiği önemi dile getirerek, “Sizler devletimizle halkımız arasında bir köprü kurarak gerçekten önemli işler yapıyorsunuz. Bizler de sizlerin ilettiği sorun ve taleplerinizi önceliklerine göre, çözüme ulaştırmak adına elimizden gelen desteği veriyoruz” diye konuştu.

AK Parti ile muhtarların büyük kazanımlar sağladığını söyleyen Sarıcaoğlu şöyle devam etti:

“Yaklaşık 200 yıla yakın bir geçmiş olan muhtarlık makamına hak ettiği değeri veren yine AK Parti iktidarı olmuştur. AK Parti ile muhtarlarımızın ekonomik durumu düzeltilmiş, muhtarlar günü ilan edilmiştir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenli olarak muhtarlarımızı ağırlayarak, sizlerin görüş ve isteklerini dinleyip demokrasimizin bu en eski ve köklü kurumunun temsilcilerine hak ettikleri değeri göstermektedir. Kapılarımız her zaman size sonuna kadar açıktır.”

Muhtarlığın kolay bir görev olmadığını belirten Sarıcaoğlu, “Sizler gerçekten önemli işler yapıyorsunuz tüm çabanız mahallelerinize en iyi hizmet götürmek. Bizler de sizlere hizmet sunarken kesinlikle bugüne kadar ayrım yapmadık tüm mahallelerimize hizmeti eşit bir biçimde ulaştırdık. Bu bundan sonra da böyle olacak. Sizlerle birlikte el ele çalışarak ilçemize değişimi yaşattık” şeklinde konuştu.

“Doğal gaz kalkınmayı hızlandıracak”

Konuşmasında Kavak'ın 2014 yılından buyana çok ciddi bir yatırım aldığını vurgulayan Sarıcaoğlu, “Biz göreve gelmeden önce Kavak yılda 1,2 milyon lira yatırım alırken şimdi Büyükşehir, SASKİ ve çeşitli bakanlıklardan ilçemizin aldığı yatırım tutarı 426 milyonu geçti. Bu küçümsenecek bir rakam değil. Bu yatırımı biz yapıyoruz AK Parti iktidarı yapıyor. Eksiklerimiz elbette var bunları biliyoruz ama bu sıkıntıları da aşacağız” ifadelerini kullandı.

Bu arada çok yakın bir tarihte ilçenin doğal gaz kullanımına da başlayacağını söyleyen Sarıcaoğlu, “Bunun ilçemize özellikle sanayi yatırımlarında büyük faydası olacak. Mevcut OSB'miz büyük ölçüde dolmuş durumda. Ama biz ikinci bir OSB için 550 bin metrekare yer daha ayarladık. Doğal gaz ilçemize ulaşınca burada da yatırımlar hızla artacaktır” açıklamasını yaptı.

Kaymakam Recep Koşal da muhtarların görev yerlerinde devletin temsilcisi olduklarını belirtti. Koşal, "Devletimizin, memleketimizin, birlik ve beraberliği ve geleceği için muhtarlarımıza önemli görevler düşüyor" dedi.

Muhtarlar Derneği Başkanı Niyazi Çelik ise toplumsal hayatın yapı taşlarından muhtarların mahallelerine hizmetin en iyisini alabilmek için çalıştıklarını kaydetti.

Programa AK Parti ilçe Başkanı Osman Atlı, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş İsmail Karaköse, Belediye Başkan Yardımcısı Reşat Ayyıldız, belediye meclis üyeleri, siyasi partilerin ilçe başkanları, daire amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile muhtarlar katıldı.