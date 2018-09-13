Savaş Yılmaz: “Her maçı kazanmak için oynuyoruz”

Samsunspor'un orta saha oyuncusu Savaş Yılmaz, her maçı kazanmak için oynadıklarını, Sancaktepe Belediye maçından da iyi bir sonuçla ayrılacaklarına inandığını söyledi.

Samsunspor'un tecrübeli orta saha oyuncusu Savaş Yılmaz, ligde oynadıkları 2 haftayı değerlendirdi. Savaş Yılmaz, “2. Lig çok zor bir lig. Önemli olan maçları kazanmak. Biz her maçı kazanmak için çıkıyor. İlk Amed Sportif Faaliyetler maçını yendik ama yine de zorlandık. Çünkü her maçımız zor olacak. Ardından Gümüşhanespor deplasmanına gittik. 87. dakikada kadar 1-0 öndeyken talihsiz bir gol yedik. Bizim için kötü oldu, maç berabere bitti ama kaybedilmiş bir şey yok. Önümüzde Sancaktepe Belediyespor maçı var. Bu maçı da en iyi şekilde değerlendirip, önümüzdeki maçlarda ligi kopartmak istiyoruz” dedi.

Pazar günü yapacakları Sancaktepe Belediyespor maçını da değerlendiren Savaş Yılmaz, “Sancaktepe Belediyespor'un 6 puanla gelmesi bizi ilgilendirmiyor. Buraya kim gelirse gelsin biz her maçı kazanmak için oynuyoruz. Taraftarlarımız bize önemli katkı sağlıyor. Artık her şey bize kalıyor. Sancaktepe Belediyespor maçına çıkıp en iyi şekilde sahadan ayrılacağımıza inanıyorum” diye konuştu.