Olay, Samsun’un İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Erdal T. ve Hüseyin Ç.’nin "uyuşturucu ticareti" yaptıkları istihbaratını aldı ve yaptıkları takip ve çalışma sonucu söz konusu kişilerin 8 ayrı kişiye esrar sattıklarını tespit etti. Erdal T.’nin Yaşardoğu Mahallesi’ndeki evinde yapılan aramada 85.33 gram esrar, 1 adet esrarlı sigara, 200 adet ecstasy uyuşturucu hap ve uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen bin 310 lira da para ele geçirdi. Olayla ilgili Erdal T. ve Hüseyin Ç. gözaltına alındı.

Pazar günü Samsun Adliyesine sevk edilen Erdal T. ve Hüseyin Ç., savcı tarafından "uyuşturucu madde ticareti" suçundan tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade verip suçlamaları kabul etmeyen Erdal T. ve Hüseyin Ç., mahkemece serbest bırakıldı. Savcı mahkemeye itirazda bulunarak tutuklanmaları talep etti. Dosyayı inceleyen mahkeme Erdal T. hakkında yakalama kararı çıkarttı ancak Hüseyin Ç. hakkında verdiği karara direndi. Yeniden gözaltına alınan Erdal T., sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Savcı bu kez bir üst mahkemeye itirazda bulunarak Hüseyin Ç.’nin de tutuklanmasını talep etti. Üst mahkeme savcının itirazını inceledi ve Hüseyin Ç. hakkında yakalama kararı çıkarttı. Gözaltına alınarak bugün Samsun Adliyesine sevk edilen Hüseyin Ç. de "uyuşturucu ticareti"nden tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.