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08 Mayıs 2018 12:28

Savcı itiraz etti, 8 kişiye uyuşturucu satışıyla ilgili serbest kalan zanlı tutuklandı

Samsun’da 8 kişiye uyuşturucu sattıkları tespit edilen ve mahkemece serbest bırakılan 2 kişiden 1’i savcının itirazı üzerine bu kez tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Savcı itiraz etti, 8 kişiye uyuşturucu satışıyla ilgili serbest kalan zanlı tutuklandı

08 Mayıs 2018 12:28


Olay, Samsun’un İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Erdal T. ve Hüseyin Ç.’nin "uyuşturucu ticareti" yaptıkları istihbaratını aldı ve yaptıkları takip ve çalışma sonucu söz konusu kişilerin 8 ayrı kişiye esrar sattıklarını tespit etti. Erdal T.’nin Yaşardoğu Mahallesi’ndeki evinde yapılan aramada 85.33 gram esrar, 1 adet esrarlı sigara, 200 adet ecstasy uyuşturucu hap ve uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen bin 310 lira da para ele geçirdi. Olayla ilgili Erdal T. ve Hüseyin Ç. gözaltına alındı.


Pazar günü Samsun Adliyesine sevk edilen Erdal T. ve Hüseyin Ç., savcı tarafından "uyuşturucu madde ticareti" suçundan tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildiler. Nöbetçi mahkemeye ifade verip suçlamaları kabul etmeyen Erdal T. ve Hüseyin Ç., mahkemece serbest bırakıldı. Savcı bir üst mahkemeye itirazda bulunarak tutuklanmaları talep etti. Dosyayı inceleyen üst mahkeme Erdal T. hakkında yakalama kararı çıkarttı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yeniden gözaltına alınan Erdal T. aynı dosyadan nöbetçi mahkemeye sevk edildi.


Nöbetçi mahkemeye ifade veren Erdal T., Pazar günü mahkemece serbest bırakıldığı "uyuşturucu ticareti" suçundan bu kez tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.




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