SCADA sistemiyle hızlı çözüm

SCADA sistemi ile şebekede daha fazla alana, uzaktan müdahale ederek daha çok kullanıcıya kısa sürede ulaşmak için yatırımlarını artırıyor.

SCADA entegrasyonu ile tedarik sürekliliğinde yüzde 50 iyileşme sağlandı

40 bin km2 alanda elektrik dağıtım şebeke alt yapı faaliyetleri ile şebeke varlıkları ve operasyonlarının akıllı şekilde yönetilmesi için çalışmalar yapan YEDAŞ, şebekenin hızlı ve müşteri memnuniyeti odaklı yönetilmesi için dijitalleşmeye büyük önem veriyor. 2011 yılından bu yana akıllı şebeke yolunda hızla ilerleyen YEDAŞ, SCADA sistemi ile YG dağıtım şebekesini uzaktan izleyip kontrol ederek müdahale süresini kısaltıyor. Ayrıca sistemden aldığı bilgiler doğrultusunda tedarik sürekliliğini sağlamak için daha verimli ve etkin kestirimci bakım planlamaları yapabiliyor. SCADA kapsamında trafo dağıtım merkezi ve enerji nakil hatlarını besleyen Yüksek Gerilim fiderini SCADA merkezlerinden takip edip yönetiyor. 2016 yılında Havai Hat Tekrar Kapamalı Kesici entegrasyonu ile kritik önem taşıyan kırsal hatları uzaktan yönetmeye başladı. 2017 yılında OG havai hat dağıtım şebekesinde meydana gelen arızaların yerini hızlı bir şekilde tespit etmek için uzun ve / veya fazla branşmanlı hatlarda ihtiyaç duyulan noktalara havai hat arıza gösterge cihazı tesis etti. Bu cihazların tamamını SCADA sistemine entegre ederek tek merkezden yönetmeye başladı. Bu sayede ilgili hatlarda arıza noktasının tespit ve müdahale süresini %50 oranında iyileştirdi.

Kesinti veya arıza yaşanan hattı farklı fiderden besleyerek kullanıcıya kısa sürede hizmet veriyor

Elektrik dağıtım şebekesinde arızanın etkilediği trafo merkezini ve ana hatları gerçek zamanlı izleyerek kısa sürede çözüme kavuşturmak amacıyla SCADA sistemini kuran YEDAŞ, 2 tane SCADA kontrol merkezi, 5 adet şebeke yönetim merkezi ile 7 / 24 saha operasyonlarını gerçekleştiriyor. Hava muhalefeti veya başka bir sebeple yaşanan elektrik kesintisini sistemden anında tespit ediyor. Kullanıcılara kısa sürede elektrik hizmeti sunmak amacıyla ilgili hattı başka bir fiderden besliyor. Bu sayede müşteri memnuniyetini daha ileriye taşıyor. Ayrıca manuel yapılan birçok işlemin, uzaktan otomasyon sistemleri ile yapılması sayesinde İş Sağlığı ve Güvenliği açısından da fayda sağlıyor. 2019 yılında SCADA sisteminde genişleme yatırımlarına devam etmeyi planlayan YEDAŞ, her yıl 300 yeni istasyonu uzaktan izleyip kontrol etmeyi hedefliyor.