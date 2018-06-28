Sebze üreticilerine eğitim semineri

Bafra Ziraaat Odası toplantı salonunda yapılan eğitim toplantısı öncesi konuşan Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, “Bafra Ovası Türkiye’de en kaliteli tarım ürünlerin üretildiği bir tarım ovası. Bafra Ovası’nın kırsalında ve ovasında her türlü ürün yetiştirilmektedir. Biz Ziraat Odası olarak Bafra Ovası’nda yetişen ürünleri tüm Türkiye’ye tanıtmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yazlık ve kışlık ürünlerimizin kalitesini ne kadar arttırırsak, üretici olarak pazarlama sıkıntısı yaşamayız. Ziraat Odası olarak 7/24 ziraat danışmanlarımızla birlikte hizmetinizdeyiz. Biz istiyoruz ki Sebze Üretici Birliğimiz, İlçe Tarım Müdürlüğümüz ve üreticilerimizle birlikte omuz omuza vererek Bafra Ovası’nı tarımda bir numara yapalım. Bizim sevdamız Bafra Ovası’nı tarımda lider yapmak. Toprak tahlil uygulaması yapılan alanlarda girdiler yarı yarıya düşerken, verimlerde yüzde 40 oranında arttı. Bilinçli tarımla emeklerin karşılığı alınıyor. Bünyemizde bulunan 8 birlikle beraber 21 Temmuz’da kavun, karpuz festivali düzenleyeceğiz. Festivalde ayrıca Bafra Ovası’nda yetişen tüm ürünlerin standını açacağız” dedi.

Tosuner’in konuşmasının ardından Bafra Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü mühendisleri Feride Baş ve Muharrem Nas tarafından zirai ilaçların uygulanması sırasında dikkat edilecek hususlar ile yazlık sebze üretiminde hastalıklar ve zararlılarla mücadele yapılması konularında bilgilendirme yapıldı.

Ayrıca İlçe Sağlık Müdürlüğü görevlisi Tacih Subaş da tarımsal üretim sırasında yaşanabilecek iş kazaları ve zehirlenmeler ile ilgili ilk yardım konularında bilgiler verdi. Toplantıya Sebze Üreticiler Birliği Başkanı Süleyman Tulum, Ziraat Odası Yönetim Kurulu üyeleri ve sebze üreticileri katıldı.