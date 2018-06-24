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24 Haziran 2018 21:09

Seçim kurulu önünde alkol alan 3 şahıs gözaltına alındı

Samsun’da İl Seçim Kurulu önünde alkol alarak polise zorluk çıkartan 3 şahıs, gözaltına alındı.

Seçim kurulu önünde alkol alan 3 şahıs gözaltına alındı

24 Haziran 2018 21:09

Gözaltına alınan şahıslardan biri polis aracına binmemek için “Bir saniye avukatımla görüşüyorum” diyerek direndi.


Olay, İlkadım ilçesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, oyların gönderildiği İl Seçim Kurulu önünde alkol alan 3 şahıs, polisler tarafından fark edilince onlara müdahale edildi. O sırada polislere zorluk çıkartan şahıslar, gözaltına alınmamak için direndi.


ÖALKOL alan diğer şahıs ise gözaltına alınmamak için telefonu kulağına tutarak polislere, “Bir saniye avukatım ile görüşüyorum şu anda” diyerek polis aracına binmek istemedi. Gözaltına alınan şahıslar ifadeleri için polis merkezine götürüldü.




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